Manuel e Lulù, Finalmente tutta la verità. Deianira Marzano choc: “E’ successa una cosa grave. Ecco perché l’ha lasciata”

A determinare la rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè è stato un episodio molto grave di cui i due non vogliono parlare. La storia tra i due giovani è nata nella casa del Grande Fratello Vip ed è stata travagliata sin dal primo momento. Abbiamo seguito tutti i problemi di insicurezza e relazionali della giovane principessa, che desiderava avere il nuotatore tutto per se e a volte giungeva persino a perseguitarlo. Più di una volta lo stesso Alfonso Signorini è dovuto intervenire per far comprendere alla ragazza che un comportamento del genere è inaccettabile, anche quando nasce da una donna nei confronti di un uomo.

All’improvviso però le difese di Manuel Bortuzzo si sono completamente arrese e il ragazzo ha dimostrato di essere innamoratissimo della sua Lulù. I continui baci e abbracci che sembravano dargli fastidio sono diventati il suo pane quotidiano, i momenti di euforia e a volte di rabbia della principessa sono stati perdonati, in puntata si è presentato anche con i famosi codini che contraddistinguevano la sua fidanzata. Tutto questo è accaduto nella casa del Grande Fratello Vip, lontano da papà Franco che sui social aveva già espresso tutta la sua contrarietà nei confronti di questa relazione.

Uscito dalla casa Manuel Bortuzzo ha subito parlato di convivenza, ha frequentato insistentemente casa Selassiè, ha più volte detto alla sua Lulù che la sua casa era già pronta per lei. E anche allora abbiamo pensato che i giovani stessero correndo troppo e siamo stati convinti che il fidanzamento sarebbe morto sul nascere. Così è stato. Dopo mesi in cui ci hanno tenuti incollati davanti al Grande Fratello Vip per seguire la loro storia, i due si sono lasciati, senza una parola, senza una spiegazione. Per quanto fosse prevedibile, ancora oggi non sappiamo con precisione i motivi che li hanno spinti a separarsi definitivamente.

Manuel Bortuzzo ha parlato di incompatibilità caratteriale con Lulù Selassiè, ma soprattutto ha affermato che l’amore nato sotto le telecamere del Grande Fratello Vip non ha avuto riscontro nella vita reale. Del resto potremmo vedere la casa più spiata d’Italia come un villaggio vacanze, dove nascono amori fortissimi che sono inesorabilmente destinati a terminare con l’arrivo dell’agognato settembre. La principessina, dal suo canto, ha detto ai suoi follower che la colpa dei problemi con il suo fidanzato sarebbe da attribuire proprio al padre di lui, sempre troppo presente e soprattutto invadente.

Due versioni completamente diverse che hanno lasciato i fans della coppia di stucco, dal momento che quando un amore nasce davanti agli occhi di tutti ci si aspetta anche maggiore riguardo nei confronti di chi ha sempre fatto il tifo per loro. A intervenire sulla situazione, quindi, sono stati gli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza. I due hanno affermato con certezza che nessuno dei vaghi motivi dati da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sarebbe reale, ma che la separazione è da imputare ad un episodio molto grave dal quale non si è tornati indietro. Hanno anche specificato che non si tratta di tradimento. Scopriremo mai cosa è accaduto?

