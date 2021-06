Manuel Locatelli, chi è la sua fidanzata: lei è Thessa Lacovich ed è bellissima

Manuel Locatelli, chi è la fidanzata del centrocampista: lei è Thessa Lacovich, scopriamo qualcosa in più.

Avete mai visto la fidanzata di Manuel Locatelli? Sui social le foto insieme sono bellissime! fonte instagram

Classe 1998, Manuel Locatelli è un calciatore italiano, centrocampista del Sassuolo e della Nazionale Italiana. La sua carriera è incominciata nella squadra oratoriale del Pescate e quello che è avvenuto dopo, lo conosciamo benissimo. Le sue capacità l’hanno portato dritto alla Nazionale, e non potevamo aspettarci altro. Della sua carriera calcistica conosciamo molto, ma cosa sappiamo invece di lui? Chi è la sua fidanzata? Non tutti lo sanno, per questo, siamo qui a dirvelo.

Locatelli, proprio durante questi Europei 2020, in un momento particolare, sembrerebbe aver fatto una dolce dedica proprio a lei, e allora, scopriamo qualcosa in più sulla compagna del centrocampista.

Chi è la fidanzata di Manuel Locatelli: lei è Thessa Lacovich

Manuel Locatelli è un calciatore italiano che agli Europei 2020 ci sta letteralmente conquistando. E’ incredibile, bisogna ammetterlo, e proprio per questo, nel 2015 è stato inserito nella lista dei migliori cinquanta calciatori nati nel 1998 stilata da The Guardian. Della sua carriera calcistica conosciamo abbastanza, ma cosa sappiamo invece della sua vita privata? Sapete chi è la sua fidanzata?

Lei è Thessa Lacovich, e sembrerebbe viva a Milano. Anche la fidanzata di Locatelli ha 23 anni. Andando a curiosare sul profilo instagram dell’amatissimo e bravissimo calciatore, notiamo fin da subito le foto con la sua compagna. In un post recente, pubblicato il 2 giugno, Manuel ha dedicato una dolce immagine a Thessa, svelando da quanti anni sono insieme: esattamente da quattro.

Forse, non tutti hanno notato, ma proprio nel corso di questi Europei, Locatelli dopo aver messo a segno un goal contro la Svizzera, durante l’esultanza, ha corso intorno al campo facendo uno strano segno con le mani, si tratta della T e sembrerebbe essere proprio di Thessa, la sua fidanzata. Un gesto bellissimo che sembra essere una dolce dedica!