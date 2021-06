manuel-locatelli-da-quattro-anni-fidanzato-con-thessa-lacovich,-la-ragazza-con-cui-condivide-tutto

Protagonista di Italia Svizzera a Roma nella seconda partita giocata dalla Nazionale di Mancini a Euro 2020, Manuel Locatelli è stato l’autore della doppietta nel match vinto dagli Azzurri. In molti, durante la sua esultanza hanno notato che il centrocampista ha mimato una “T”. Ebbene, quella è la “T” di Thessa, la compagna, e di Teddy, il cagnolino morto nel 2020 e a cui entrambi erano molto legati. Il centrocampista (prima del Milan e poi del Sassuolo) e Thessa Lacovich sono fidanzati da più di quattro anni.

La storia d’amore tra Manuel Locatelli e Thessa Lacovich

in foto: Manuel Locatelli con Thessa Lacovich e il cane Teddy.

Manuel Locatelli e Thessa Lacovich, entrambi 23enni, stanno insieme da quattro anni e a guardare i loro profili Instagram sembrano essere molto affiatati. Thessa è originaria della Costa Rica e ha frequentato l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove si è laureata in Digital Communication Strategy. Lei e Manuel condividono in comune la passione per i cani. Il dolore per la perdita di Teddy è ancora molto forte e infatti l’ultimo messaggio della ragazza per l’amico a quattro zampe risale allo scorso 31 gennaio: “Manchi Teddy“, ha scritto in quell’occasione.

Le dediche reciproche sui social di Manuel e Thessa

Quando ha visto il suo fidanzato segnare due gol contro la Svizzera nella partita della Nazionale agli Europei, il cuore di Thessa è esploso di gioia. Al punto che su Instagram ha scritto incredula: “Senza parole. É successo davvero?” Manuel, d’altro canto, non perde occasione per ufficializzare quanto prova per la sua fidanzata. Lo fa quando, tolti i panni del calciatore, pubblica foto di vita quotidiana, sempre accompagnato da Thessa. Tanti gli auguri di compleanno per la fidanzata affidati a Instagram. In uno ha scritto cosa pensa di lei: “Sei veramente speciale amore mio“. Lo scorso Capodanno, pubblicando una loro foto, Manuel ha mostrato ai suoi follower e tifosi quali sono le cose che contano per lui: “Il 2020 ci hai insegnato quali sono le vere priorità della vita e a non dare nulla per scontato“. Di sicuro a giudicare dalla foto scelta per accompagnare il post, la cosa più importante è la fidanzata. A dimostrazione di ciò, quando ha ritirato il prestigioso Premio Bulgarelli, è stato accompagnato da Thessa e suoi social ha pubblicato un’immagine del trofeo, con la sua compagna al suo fianco.