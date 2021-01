Manuela Arcuri e un davanzale che è pazzesco, non passa il tempo. Che fisico – FOTO

Manuela Arcuri, la foto choc: il seno è esplosivo ed i commenti d’amore per l’attrice non tardano ad arrivare.

Abito rosa per Manuela Arcuri, l’attrice che sin dagli esordi e ancora oggi è una delle donne più desiderate dagli italiani, in quest’ultima foto postata sui canali social viene immortalata in tutto il suo fascino: abito magenta, scollatura ampia e profonda che mette in mostra il prorompente seno che diventa difficile domarlo all’interno dell’outfit indossato da Manuela. La parte inferiore del vestito è una gonna plissettata dal tessuto molto leggero pronto per svolazzare. L’outfit è davvero interessante ed elegante, l’attrice abbina un’acconciatura laterale, i capelli raccolti si adagiano sulla spalla destra ed un make up appena accennato; solo un filo di kajal che adornano gli occhi della Arcuri per evidenziarne lo sguardo. Le labbra hanno un colore nature.

Manuela Arcuri, sotto l’accappatoio niente

Manuela Arcuri tempo fa sempre sul profilo Instagram personale ha postato una foto in accappatoio. Una visione sensuale, l’accappatoio è lasciato un po’ aperto e in tanti si sono persi nel contemplare la bellezza senza tempo della Arcuri. Tantissimi le hanno inviato gli emoji a forma di bacio e tanti ne hanno commentato la bellezza anche qualcuno ha chiesto chi fosse la bella ragazza accanto a lei, si tratta di un’esperta in trattamenti estetici molto rinomata nel mondo dello spettacolo; a quante pare sono in tanti a rivolgersi ad Alessandra Ricchizzi per concedersi dei momenti di benessere.

Tra momenti sensuali e di relax non mancano comunque i momenti dedicati alla famiglia.