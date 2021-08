manuela-carriero-senza-mezzi-termini-su-filippo-bisciglia-e-pamela-camassa-“loro-sono-…”

Sono trascorsi pochi giorni da quando su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata di Temptation Island e i protagonisti di questa edizione continuano a trovarsi al centro dell’attenzione mediatica. Tra le coppie protagoniste di quest’ultima edizione del reality show vi troviamo quella formata da Manuela Carriero e Stefano Sirena i quali proprio all’interno del celebre programma di Canale 5 hanno capito di non poter più stare insieme e hanno scelto di proseguire la propria vita da soli lontani l’uno dall’altro. Proprio Manuela Carriero nelle scorse ore si è raccontata sui social ed in particolare ha condiviso un lungo post di ringraziamento su Instagram spendendo anche delle belle parole per il conduttore del programma ovvero Filippo Bisciglia e la compagna Pamela Camassa. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

La rivelazione di Manuela Carriero su Filippo Bisciglia e Pamela Camassa

Filippo Bisciglia ormai da diversi anni conduce Temptation Island e all’interno del programma è solito instaurare bellissimi rapporti di stima e affetto con i partecipanti. Proprio nelle scorse ore a parlare del presentatore è stata Manuela Carriero, ex fidanzata di Stefano Sirena e attuale fidanzata del tentatore Luciano Punzo. La ragazza ha condiviso su Instagram una fotografia in compagnia del fidanzato Luciano e di Filippo Bisciglia. E proprio nei confronti di quest’ultimo e della fidanzata Pamela Camassa ha espresso delle belle parole. “Un abbraccio a Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. Non ho potuto fare a meno di percepire l’ amore che c’è fra di loro”, queste nello specifico le parole scritte da Manuela Carriero la quale ha potuto constatare il grande amore che unisce il presentatore e la fidanzata Pamela Camassa presente in Sardegna nonostante non si sia mai vista nei video.

I ringraziamenti

Nel lungo post che Manuela Carriero ha condiviso su Instagram ha inoltre voluto ringraziare lo staff del programma ed in particolare Maria De Filippi e Raffaella Mennoia ma anche Fabio Ferrara e Chiara Bray. A proposito del rapporto con l’ormai ex fidanzato Stefano Sirena la bella Manuela ha affermato “Delle volte bisogna solo trovare il coraggio di lasciar andare quello non puoi cambiare anche se fa stare male”.

Le belle parole sul fidanzato Luciano Punzo

Non sono mancate le belle parole per il fidanzato Luciano Punzo conosciuto all’interno di Temptation Island. Nello specifico a proposito del loro rapporto la ragazza ha parlato di amore e di magia. “E’ un ragazzo straordinario, pieno di valori, educato, generoso, dall’animo sensibile, si prende cura di me come nessuno ha fatto mai. Lui non è solo belle parole, è soprattutto fatti. Auguro a tutte voi di trovare un ragazzo come lui, perché esistono”, queste le sue parole.