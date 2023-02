Manutenção da Sabesp em reservatório pode afetar abastecimento de água em Poá nesta terça-feira

Companhia orienta o consumo consciente da água armazenada nas caixas residenciais. Sabesp realiza manutenção preventiva no reservatório de Poá nesta terça-feira

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) irá realizar serviços de manutenção preventiva no reservatório de Poá, nesta terça-feira (7). Os trabalhos são necessários para continuar assegurando a qualidade da água distribuída na região. Os serviços serão realizados das 8h às 18h, podendo afetar o abastecimento durante este período.

A companhia orienta o consumo consciente da água armazenada nas caixas residenciais. As casas com caixa-d’água obrigatória e com reservação para ao menos 24 horas, como determina o decreto estadual 12.342/78, não devem sentir alteração. Consumidores com cadastro atualizado foram informados da manutenção por SMS.

Segundo a Sabep, situações de emergência devem ser informadas por meio da Central de Atendimento. A companhia ainda informa que está à disposição dos clientes pelos telefones 195 ou 0800 055 0195, através de ligação gratuita.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

valipomponi