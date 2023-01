Manutenção da Sabesp pode afetar o abastecimento de água em Bertioga, SP

Trabalhos serão realizados na quarta-feira (1) entre às 8h e 14h. Sabesp vai realizar manutenção no abastecimento de água em Bertioga

A Sabesp realizará, nesta quarta-feira (1), em Bertioga, no litoral de São Paulo, serviços de manutenção no bairro Costa do Sol. Para isso, será necessário interromper o fornecimento de água das 8h às 14h. O sistema será restabelecido, de forma gradativa, ao longo da tarde.

No bairro, será realizada a interligação de novas tubulações ao sistema de distribuição. A Sabesp informou que os imóveis que possuem caixa-d’água com reserva de água para, no mínimo 24 horas de consumo, não devem sentir as intermitências.

Para consultar informações ou solicitar vistorias, a Companhia orienta que o endereço completo da residência seja comunicado pelos telefones 195 ou 0800 055 0195 (ligação gratuita) ou pelo WhatsApp oficial da Sabesp 11-3388-8000.

