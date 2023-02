Manutenção em reservatório afeta abastecimento de água nesta quinta-feira na zona sul de Bauru

Tubulação próxima ao registro do reservatório apresentou um vazamento na tarde desta quarta-feira (1º). Moradores dos bairros Jardim Europa, Jardim América e Estoril IV devem ter o abastecimento afetado. O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru (SP) realiza nesta quinta-feira (2) uma manutenção emergencial no reservatório Jardim América, afetando o abastecimento de água de bairros da zona sul da cidade.

Segundo a autarquia, uma tubulação próxima ao registro do reservatório Jardim América, localizado na quadra 13 da Avenida Getúlio Vargas, no Jardim América, apresentou um vazamento na tarde desta quarta-feira (1º).

Durante o trabalho da equipe, com início pela manhã desta quinta-feira, o registro ficará fechado até a conclusão do serviço, com previsão para o final da tarde, quando o abastecimento será retomado de maneira gradativa. A normalização do serviço deve ocorrer somente no período noturno.

O DAE pede a colaboração dos moradores dos bairros Jardim Europa, Jardim América e Estoril IV para que utilizem suas reservas domiciliares, pois pode ocorrer falta de água.

A população pode solicitar caminhões-pipa através do 0800-7710195, que recebe ligações apenas de telefone fixo, ou (14) 3235-6140 e 3235-6179 para ligações feitas por celular. O atendimento acontece 24 horas.

