Manutenção em reservatório afeta abastecimento de água neste fim de semana em Bauru; confira os bairros

De acordo com a autarquia, técnicos constataram falhas no sistema de bombeamento do poço Roosevelt III. Abastecimento será normalizado gradativamente somente no período da noite de domingo (5). DAE realiza manutenção no poço Roosevelt III, em Bauru (SP)

Divulgação

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru (SP) realiza, desde o início da manhã deste sábado (4), uma manutenção no poço Roosevelt III, localizado na região noroeste, afetando o abastecimento de água na cidade.

De acordo com a autarquia, os técnicos da Divisão de Produção e Reservação constataram, na tarde de sexta-feira (3), falhas no sistema de bombeamento do poço.

O Serviço de Eletromecânica iniciou, neste sábado, o processo de substituição do equipamento, com previsão de conclusão para o começo da tarde de domingo (5), quando o sistema de distribuição de água será reiniciado. No entanto, o abastecimento será normalizado gradativamente somente no período da noite.

O Poço Roosevelt III possui uma vazão de 200 metros cúbicos por hora e, além do Parque Roosevelt, abastece bairros vizinhos como Santa Edwiges, Núcleo IX de Julho, Jardim Petrópolis, Parque Jaraguá, Santa Fé, Fortunato Rocha Lima, Rosa Branca, Vânia Maria, Gerson França, Jardim Progresso, Alto Alegre, Distrito III e Vila Lemos.

O DAE recomenda que os moradores dos bairros afetados usem a reserva doméstica das caixas d’água e evitem desperdícios e atividades que demandem uso excessivo de água.

A população pode solicitar caminhões-pipa através do 0800-7710195, que recebe ligações apenas de telefone fixo, ou (14) 3235-6140 e 3235-6179 para ligações feitas por celular.

Vittorio Ferla