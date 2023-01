Manutenção em reservatório de água pode afetar abastecimento em bairros de Bauru; confira

Infante Dom Henrique, Jardim Aeroporto e Vila Universitária podem ser afetados. Serviço está programado para ser finalizado no final do dia. Manutenção em reservatório de água pode afetar abastecimento em bairros de Bauru

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru (SP) realiza, nesta sexta-feira (27), a manutenção preventiva na bomba recalque do reservatório elevado Infante Dom Henrique, na zona sul da cidade.

A bomba recalque, localizada na quadra 1 da rua Ruy Mendes de Rosis, é responsável por transferir a água do reservatório semienterrado para o elevado. Ela apresentou um problema no rolamento durante a madrugada desta sexta e, após análise, os técnicos decidiram realizar uma manutenção antes que o equipamento fosse danificado.

A produção do poço e a operação do reservatório semienterrado não serão paralisadas para a execução do serviço, no entanto, o registro do elevado ficará fechado até a conclusão da manutenção, com previsão de término dos serviço no final do dia.

A autarquia solicita a colaboração dos consumidores dos bairros Infante Dom Henrique, Jardim Aeroporto e Vila Universitária, que recebem água do elevado, para que utilizem suas reservas domiciliares, já que o abastecimento pode ser afetado.

A população pode pedir caminhões-pipa através do 0800-7710195, que recebe ligações apenas de telefone fixo, ou 3235-6140 e 3235-6179 para ligações feitas por aparelho celular. A autarquia também pede à população que economize água e evite o desperdício.

valipomponi