Manutenção emergencial afeta dois trechos da Rodovia Raposo Tavares neste domingo em Presidente Prudente

Das 6h30 às 17h30, os serviços serão realizados no km 569,400 e no km 571,400. Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Presidente Prudente (SP)

Cart

Equipes de engenharia da concessionária Cart farão a manutenção emergencial de dois trechos da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), neste domingo (5), em Presidente Prudente (SP). O plano de tráfego preparado pelo setor de Operações da empresa responsável pela via prevê alterações de rota que exigem atenção dos condutores de veículos.

Das 6h30 às 17h30, serviços de microrrevestimento asfáltico serão executados na pista leste (interior–capital), no km 569,400, nas proximidades do posto de serviços Rodotruck. A conversão de pista, devido ao fechamento da alça de dispositivo local, será direcionada para o km 570,500.

No mesmo horário, frentes de trabalho estarão concentradas no km 571,400, no mesmo sentido, na altura do Córrego do Limoeiro. O acesso à rodovia para quem segue pela marginal, na área urbana, será direcionado também para o dispositivo alternativo, no km 570,500.

O fluxo na parte inferior do dispositivo em manutenção terá a saída da marginal no sentido da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste) interditada no período, com a alternativa de acesso à rua seguinte. Já quem segue na rodovia poderá fazer conversões de sentido de pista no km 570,500 e no km 569,400.

Segundo a Cart, cada local estará devidamente sinalizado com reforço de placas de advertência e dispositivos de sinalização. Equipes treinadas para a execução e orientação do condutor estarão posicionadas.

As recomendações da concessionária são dirigir em velocidade reduzida ao aproximar-se do trecho em manutenção e manter a atenção à sinalização do local e aos comandos dos homens-bandeira quanto à parada ou à liberação do tráfego.

O motorista poderá entrar em contato com a Cart pelo canal de atendimento no telefone 0800-773-0090.

Em casos de chuvas, as programações das obras poderão sofrer alterações.

Ainda segundo a Cart, a intensificação de reparos na rodovia ocorre alinhada à Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) com o objetivo de conferir rotas mais seguras e confortáveis ao viajante com o apoio da Polícia Militar Rodoviária.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vittorio Ferla