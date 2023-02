Motivo é um reparo operacional no sistema de abastecimento da estação de tratamento. Orientação é para que os moradores economizem água. Manutenção interrompe abastecimento de água em Pinheiral

Uma manutenção preventiva está interrompendo o abastecimento de água nesta terça-feira (31) em Pinheiral (RJ).

Segundo a Rio+Saneamento, empresa responsável pelo fornecimento de água, o motivo é um reparo operacional no sistema de abastecimento da estação de tratamento que atende o município.

O serviço teve início às 8h e deve ser finalizado às 16h. Assim que a manutenção for concluída, o abastecimento será retomado gradativamente.

Imóveis com cisternas não devem ser afetados, mas a orientação é para que os moradores economizem água.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a concessionária pelos seguintes canais: 0800 772 1027 (número oferece a possibilidade de enviar mensagem via WhatsApp), aplicativo Cliente Rio+ ou pelo site da Rio+.

