Manutenção no Sistema Rio do Peixe afeta abastecimento de água em várias regiões de Marília neste domingo

Sistema de produção de água do Rio do Peixe é o responsável por abastecer grande parte da cidade, tais como região central e alguns bairros das zonas norte e sul. O Departamento de Água e Esgoto (Daem) de Marília (SP) realiza neste domingo (5) a paralisação do sistema de produção do Rio do Peixe, afetando o abastecimento de água em boa parte da cidade.

Segundo a autarquia, a paralisação é necessária para a realização de manutenções preventivas de equipamentos e peças do sistema.

No local, as manutenções estão previstas para serem realizadas em três etapas, sendo elas a troca do registro da bomba na captação do Rio do Peixe; a instalação de dispositivo de antigolpe na adutora que direciona água do Rio do Peixe até a Estação de Tratamento de Água (ETA); e a manutenção em tubos da adutora que direciona água do Rio do Peixe até a ETA.

Os serviços estão previstos para serem iniciados às 5h deste domingo, com previsão de término às 16h.

Durante este período, o Daem solicita aos moradores que façam o uso racional de água. Em caso de ocorrência de chuvas na madrugada, os serviços podem ser cancelados e reagendados para uma nova data.

