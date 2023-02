Mapa da Riqueza: Bauru e Marília estão entre as 100 cidades com maior renda média do Brasil

Estudo da FGV Social, baseado em dados do Imposto de Renda de Pessoa Física, revela desigualdades nos municípios e no país de modo geral. Renda média do bauruense em geral é de R$ 1.994,23 e do mariliense é de R$ 1.839,32, segundo o estudo que fez um recorte em cidades com mais de 50 mil habitantes. Bauru (SP) tem 64ª maior renda média da população entre cidades com mais de 50 mil habitantes

A pesquisa “Mapa da Riqueza no Brasil”, divulgada na semana passada pela FGV Social, mas com base em dados de 2020, colocou Bauru e Marília (SP) entre as 100 cidades com maior renda média do Brasil, no recorte de municípios com mais de 50 mil habitantes.

A renda média da população de Bauru (SP) é de R$ 1.994,23, o que a faz figurar na 64ª posição do ranking. Já em Marília, essa renda é de R$ 1.839,32, situando o município no 81º lugar do levantamento.

No primeiro caso, em relação à população em geral, o patrimônio líquido médio dos habitantes é de R$ 72,9 mil. No segundo, essa cifra é de R$ 71,9 mil.

O Mapa da Riqueza no Brasil é baseado em dados do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) gerados pela Receita Federal do Brasil (RFB), segundo a metodologia apresentada.

De acordo com a pesquisa, entre os bauruenses 23,26% declaram o imposto. Em relação a esse grupo, a renda média sobe para R$ 8,5 mil, com um patrimônio líquido médio de R$ 313,7 mil.

No caso dos marilienses, 21,82% declaram o imposto e, nesse universo, a renda média vai para R$ 8,4 mil, com um patrimônio líquido médio de R$ 329,8 mil.

Extremos

Entre os municípios acima de 50 mil habitantes aqueles que têm a maior renda média da população, e não dos declarantes do IPRF especificamente, são Nova Lima (MG), R$ 8.897; Santana do Parnaíba (SP), R$ 5.791; São Caetano do Sul, R$ 4.698; Florianópolis, R$ 4.212,67; Niterói, R$ 4.192; e Santos, R$ 3.783.

Por outro lado, as cidades com menor renda média entre a população, com mais de 50 mil habitantes, são Ipixuna do Pará (PA), R$ 70,63; Viseu (PA), R$ 94,79; Granja (CE), 96,52; Buíque (PE), R$ 97,07; e Vargem Grande (MA), R$ 98,68.

Estudo

Com base nos dados coletados, os autores do levantamento chegaram à conclusão de que “a desigualdade de renda no Brasil é ainda maior do que o imaginado”.

Os responsáveis pela pesquisa explicam que “os dados do Imposto de IRPF gerados pela RFB nos permitem captar a renda dos mais ricos brasileiros, que os dados de pesquisas domiciliares tradicionalmente usados em estudos sobre pobreza e desigualdade”.

“Assim, podemos pensar os critérios para declaração do imposto de renda como uma linha de riqueza que permite identificar os residentes no país com maior poder de compra”, completam os pesquisadores.

