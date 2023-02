Mapa do Planeta Atlântida: veja onde vão ficar os palcos e como entrar na Saba

Evento acontece nesta sexta-feira (3) e sábado (4). Shows serão transmitidos ao vivo no g1 RS. Mapa do Planeta Atlântida 2023

Reprodução

Para quem vai ao Planeta Atlântida curtir os dois dias de show, na sexta (3) e no sábado (4), a organização do festival divulgou um mapa da Sociedade Amigos do Balneário Atlântida (Saba), em Xangri-Lá, no Litoral Norte do RS, onde será realizado o evento.

A estrutura para o Planeta Atlântida conta com os palcos Planeta e Atlântida, além do Planeta Premium. Comandado pela Coca-Cola FEMSA Brasil, a pista da Arena Coke Studio vai ter uma balada interna, em um espaço de 150 m², na área externa, line-up de DJs e, ainda, o tradicional show nacional surpresa.

Planeta Atlântida: saiba o que pode e o que não pode levar

Confira dicas para aguentar a maratona de shows

G1 transmite ao vivo os shows do Planeta Atlântida

Além disso, há a Gourmet Street, para os planetários matarem a fome e a sede, e espaços dos patrocinadores do evento.

Para garantir a segurança dos planetários, estarão presentes nos dois dias de festival 360 vigilantes, 140 seguranças, 20 câmeras em pontos estratégicos e dois drones de monitoramento.

A estratégia de segurança foi desenvolvida em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Polícia Civil, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Militar, IGP e Polícia Federal.

Itens proibidos no Planeta Atlântida

Garrafas, bebidas e alimentos de qualquer tipo;

Máquinas fotográficas, de gravação ou filmagem que sejam profissionais e/ou com lente removível (exceto imprensa credenciada);

Bastão de selfie;

Objetos cortantes, pontiagudos ou que possam colocar o público em risco;

Animais de estimação de qualquer espécie;

Correntes e capacetes de motociclista;

Guarda-chuvas, guarda-sóis, cadeiras e banquinhos;

Armas de fogo ou armas brancas (tesouras, facas, canivetes, revólveres e pistolas);

Bastões, cassetetes, aparelhos de choque, tubos de gás, spray de espuma e fogos de artifício;

Qualquer tipo de entorpecentes;

Máscaras que cubram parcialmente ou por completo o rosto (exceto máscaras de proteção contra a Covid-19;

Remédios sem prescrição médica e na embalagem não lacrada.

Horários

A abertura dos portões ocorre às 16h. No primeiro dia de festival, o Palco Planeta dá início às 18h30 com Lagum. Depois, Gloria Groove (20h), os mineiros do Jota Quest (21h30), além de Matheus e Kauan (23h), Luísa Sonza (00h30), Dilsinho (2h) e Dubdogz (3h30).

No Palco Atlântida, Vera Loca dá a largada às 17h50, Priscilla Alcantara segue às 19h e, na sequência, Jovem Dionisio (20h30), Vitor Kley (22h), Melim (23h30), Poze do Rodo convida Chefin (1h) e Mochakk (2h30).

Já no segundo dia de Planeta Atlântida, o Palco Planeta inicia com Armandinho, às 18h30. Jão (20h), Ludmilla (21h30), Luan Santana (23h), Ivete Sangalo (0h30), Matuê feat 30praum (2h) e Vintage Culture (3h30) completam o line-up.

Já no Palco Atlântida, se apresentam Zaka (17h50), Comunidade Nin-Jitsu (19h), Gilsons (20h30), Reação em Cadeia (22h), Charlie Brown Jr 30 anos (23h30), Teto & WIU (1h) e Ariel B (2h30).

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

valipomponi