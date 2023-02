maquiagem-de-carnaval:-uso-do-glitter-exige-cuidados;-confira-as-dicas

Professora do Senac de Marília alerta para os riscos de alergia. Veja também as orientações da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Glitter no carnaval tá liberado, mas com certos cuidados na escolha do produto e apliação

Dá para curtir o carnaval com muito estilo e alegria utilizando maquiagens cheias de glitter, tão populares nesse período, mas é preciso adotar alguns cuidados para que a folia não acabe antes da quarta-feira de cinzas.

Quem adverte as foliãs, e também foliões, é a professora das áreas de beleza e moda do Senac Marília, Carolina Montoro. De acordo com ela, produtos inadequados podem provocar alergias e dermatites de contato.

As dicas da especialista valem para crianças e adultos. Ela explica que é preciso atenção às maquiagens escolhidas e à maneira correta de utilizá-las, principalmente em relação ao glitter, normalmente aplicado em áreas sensíveis.

“A primeira coisa é que o glitter precisa ser comprado em lojas de cosméticos. Não pode ser aquele glitter comum, comprado em papelaria”, orienta Carolina.

A professora também esclareceu que é fundamentar observar a data de validade dos produtos. “Nada de glitter, nem sombra nem base de outros carnavais”, afirmou.

A especialista também explica que antes da aplicação da maquiagem é preciso limpar bem a pele, procedimento que também deve ser adotado após a folia. Antes dos produtos, também é preciso aplicar protetor solar.

Mais um alerta dado por Carolina é a respeito de possíveis alergias e irritações. ”Se coçou, tira na hora e pode passar muita água. Ardência, coceira, vermelhidão, pode usar água em abundância”.

Dermatologia

Além das dicas de Carolina, a Sociedade Brasileira de Dermatologia também dá uma série de dicas para curtir o carnaval numa boa:

Passe o filtro solar com FPS30, no mínimo, e reaplique a cada 2h porque o produto sai com o suor. Prefira o filtro solar físico que tem maior aderência à pele. Proteja-se também usando chapéu e óculos de sol;

Beba muita água para não ficar desidratado;

Para evitar queimaduras e manchas na pele, evite bebidas e picolés com frutas cítricas como limão, tangerina e caju;

Tente se programar para acordar cedo e aproveitar os blocos até as 10h, fora do horário de pico do sol. Se preferir, deixe para curtir a folia depois das 16h;

Vai levar as crianças para o bloco? Tome alguns cuidados com os pequenos: evite fantasias com tecidos sintéticos que esquentam e podem causar alergia, aproveite fantasias que tenham chapéus, principalmente os de aba larga, não deixe as crianças com roupas molhadas para não provocar micoses. Essa dica também serve para os adultos;

Escolha uma fantasia leve e não exagere na maquiagem. Use maquiagem, brilho e glitter de marcas de confiança para evitar dermatite de contato e alergias;

Use sapatos confortáveis, folgados ou tênis. Se tiver bolhas nos pés, não estoure para não infeccionar; e

Os sprays de espuma contêm substâncias tóxicas, tome cuidado, pois o contato com a pele pode causar reação alérgica.

