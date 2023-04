Mar ‘engole’ faixa de areia e assusta banhistas no litoral de SP; VÍDEO

Praias em Santos e Guarujá foram tomadas pelo mar neste domingo (2). Maré alta assusta banhistas que estavam na faixa de areia de praia em Guarujá, SP

A alta da maré assustou os banhistas que estavam na praia da Enseada em Guarujá, no litoral de São Paulo, na manhã deste domingo (2). Imagens obtidas pelo g1 mostram diversas cadeiras sendo arrastadas e as pessoas saindo às pressas da faixa arenosa (veja o vídeo acima).

Em nota, o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) confirmou a ocorrência no município e disse que o registro ocorreu na praia da Enseada próximo ao horário da máxima da maré, que teve pico às 13h08, conforme dados da tábua de Marés.

Segundo o GBMar, a situação está controlada no momento, mas muitas ocorrências com surfistas foram registradas em área costeira – nenhuma delas grave.

Maré alta assustou banhistas que estavam na Praia da Enseada, em Guarujá, neste domingo (2)

O Grupamento ressaltou que o efetivo de guarda-vidas, condutores de moto aquática e bote de salvamento estão fazendo um excelente trabalho, apesar das condições climáticas e de mares estarem desfavoráveis.

A Prefeitura de Guarujá informou que nenhuma rua foi interditada por conta da ressaca.

Maré alta em Santos

Mar agitado e maré elevada foram registrados na Ponta da Praia, em Santos, neste domingo (2)

Em Santos, o mar ficou agitado e teve ressaca. A prefeitura, por meio da Defesa Civil , disse que sensores da Praticagem de São Paulo registraram ondas acima de 2,5 m durante a madrugada deste domingo (2), com pico de 3,7 m na altura das Ilha das Palmas às 9h.

Ainda de acordo com dados dos sensores, o nível do mar atingiu 1,9 m na Baía de Santos e 2,1 m no canal do Estuário às 2h. A previsão de ondas intensas e maré elevada se mantém até segunda-feira (3), com ondas acima de 3 m.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que realizou bloqueio no trecho da avenida da praia (Vicente de Carvalho/Bartolomeu de Gusmão), entre a rua Oswaldo Cruz e avenida Almirante Cochrane, no sentido José Menino/Ponta da Praia, devido ao avanço das ondas, e em frente à avenida Siqueira Campos. O trecho foi liberado por volta das 15h.

Também teve bloqueio na avenida da Praia, sentido José Menino/Ponta da Praia, entre a avenida Coronel Joaquim Montenegro e rua Afonso Celso de Paula Lima. O trecho foi liberado por volta das 16h40.

De acordo com o Plano Municipal de Contingência para Ressacas e Inundações de Santos, o estado de alerta se mantém por conta da previsão de altura significativa da onda acima de 3 m e de nível do mar acima de 2 m na região da Baía de Santos.

Mar ‘engole’ faixa de areia e assusta banhistas no litoral de SP

