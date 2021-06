mara-maionchi-confessa-tutto-sul-male-incurabile:-come-lo-ha-scoperto

La nota produttrice discografica ha raccontato la sua esperienza con la terribile malattia.

Mara Maionchi, classe 1941 è una produttrice discografica, personaggio televisivo, conduttrice radiofonica, attrice e talent scout molto famosa. A cui molti musicisti e cantanti italiani devo il loro successo.

Molto nota anche per la sua partecipazione alla giuria di diversi talent televisivi come Amici e X Factor. Tra i tanti volti emersi grazie alla Maionchi, figurano Gianna Nannini e Tiziano Ferro.

Intervistata a Venus Club, la trasmissione condotta da Lorella Boccia la Maionchi ha rivelato alcuni retroscena sulla sua professione e vita privata, come il primo incontro con la Nannini e il rapporto che ha con Ferro.

Inoltre ha parlato di un periodo molto difficile della sua vita.

Nel corso dell’intervista ha dichiarato di aver conosciuto la cantante sotto “raccomandazione di uno importante di Siena”, sottolineando i suo dubbi iniziali ha affermato:

” … Pensai, mamma mia che pa**e la solita raccomandata, e invece questa ragazza si siede al pianoforte per farmi sentire una sua composizione… devo dire che la composizione era terribile, ma lei aveva questa timbrica di voce e un modo di suonare che non era tradizionale”.

Mara ha parlato anche del rapporto con il cantante di Latina, Tiziano Ferro, dichiarando:

” Aveva una timbrica di una bellezza fondamentale, aveva qualcosa di particolare, lo rincorremmo e firmammo un contratto di produzione. Trovammo la squadra e nacque Non me lo so spiegare, quando la sentimmo, capimmo che era nata una stella”.