mara-venier-a-domenica-in-dopo-l’operazione:-“per-me-era-importante-essere-qui-e-superare-un-piccolo-trauma-che-ho-subito”

Mara Venier ritorna al timone di Domenica In dopo il ricovero e l’operazione dei giorni scorsi: cosa ha detto appena iniziata la puntata.

Mara Venier è ritornata a Domenica In dopo il ricovero di Venerdi.

Non poteva non essersi a Domenica In, Mara Venier. Nonostante l’intervento di Lunedì scorso, durato ben sette ore, e il ricovero di cui lei stessa ha parlato poche ore fa sul suo canale social ufficiale, la conduttrice televisiva non ha affatto rinunciato di essere al timone della trentanovesima puntata del suo programma. Lo aveva già annunciato, è vero! Eppure, appena iniziata la puntata di quest’oggi, Domenica 6 Giugno, non ha perso occasione di poter ribadire perché per lei era molto importante essere in diretta.

Con indosso una camicetta verde, Mara Venier ha aperto la puntata Domenica In con la solita sigla. Ed ha colto l’occasione di poter parlare “occhi negli occhi” con il suo caro ed affezionatissimo pubblico italiano. “Ho un rapporto con voi e non riesco a nascondere niente”, ha iniziato a dire la padrona di casa ai suoi telespettatori. Spiegando, quindi, cosa le è successo dopo l’operazione e perché è in diretta.

Mara Venier dopo l’operazione: “Era importante essere a Domenica In”

È subito dopo aver iniziato la diretta ed aver ascoltato la classica sigla di Domenica In che Mara Venier non ha perso occasione di poter rivolgersi al suo pubblico. E di raccontare, quindi, cosa le è successo in questi ultimi giorni. “Ho qualche difficoltà nel parlare oggi, ma volevo essere qua”, ha iniziato a dire la padrona di casa ai suoi telespettatori. Continuando poi a svelare di avere avuto una settimana piuttosto difficile. “Sono stata operata due volte ai denti”, ha detto ancora. Rivelando, quindi, di essersi sottoposta ad un’operazione non soltanto Lunedì, ma anche Venerdì.

“Nei giorni successivi all’intervento di Lunedì qualcosa non è andato bene. E sono stata operata Venerdì per cercare di risolvere qualche problema”, ha detto ancora al suo pubblico.

“Per me era importante essere qui e superare anche, dal punto di vista psicologico, un piccolo trauma che ho subito”, ha concluso prima di procedere a tutto lo staff medico che l’ha supportata in questi giorni. “Sono qui e sono sicura che ce la farò”, ha chiosato la conduttrice.



