Mara Venier a Domenica In fuori di sè “Che mancanza di garbo …”

Una nuova puntata di Domenica In è andata in onda ieri, domenica 20 giugno. Come tutte anche questa è stata ricca di bellissimi e divertenti momenti ma non sono mancanti nemmeno alcuni istanti di imbarazzo. Tra i vari ospiti in studio anche l’attore Nino Frassica per promuovere il suo nuovo film insieme a Paola Minaccioni. In studio sarebbero dovuti arrivare, in seguito, anche altri componenti del cast ma in realtà non sono mai arrivati. Un comportamento questo che non è piaciuto all’amatissima presentatrice del noto programma della domenica che si è subito offesa e non ha perso l’occasione di esternare il suo pensiero.

Nino Frassica ospite di Domenica In

Domenica In è un bellissimo programma televisivo di Rai 1 in onda tutte le domeniche e condotto dalla bravissima Mara Venier. All’interno di tale programma sono diversi gli argomenti trattati, molti personaggi vengono intervistati e non mancano i momenti di risate e divertimento. Tra i vari ospiti presenti all’appuntamento di ieri vi era anche il celebre attore e comico italiano Nino Frassica, presente in studio per promuovere il nuovo film insieme all’attrice e comica Paola Minaccioni. L’intervista iniziata con il celebre attore sarebbe dovuta continuare, successivamente, con altri componenti del cast. Ma questo non è successo e la presentatrice è rimasta davvero molto delusa.

Mara Venier offesa

La presenza di Nino Frassica nello studio di Domenica In è servita non solo per promuovere il nuovo film del celebre attore insieme alla bravissima Paola Minaccioni. Ma anche per invitare il pubblico a casa a tornare al cinema dopo tantissimo tempo. Ad un certo punto dell’intervista sarebbero dovuti entrare in studio Paola Minaccioni e altri componenti del cast. Ma ecco che non è andato tutto per come previsto. L’attrice è entrata in studio da sola e ha rivelato che in realtà oltre a lei non sarebbe arrivato più nessuno. “Scusate, ci sono solo io, gli altri hanno avuto un contrattempo che si chiama Italia-Galles, si la partita degli Europei”, queste le parole espresse da Paola Minaccioni che hanno lasciato davvero senza parole la presentatrice.

Le parole di Mara Venier

Le parole espresse da Paola Minaccioni hanno suscitato la reazione della presentatrice di Domenica In che ha ringraziato l’attrice per aver accettato il suo invito. La Minaccioni ha risposto affermando “Sì gli altri hanno tutti riti scaramantici per il prima e il durante” ma ecco che a questo punto Mara Venier non ha perso l’occasione per esprimere il suo pensiero affermando che quanto fatto dal resto del cast che avrebbe dovuto essere presente non è stato molto carino.”Questa però non è una cosa molto garbata, soprattutto nei confronti di Nino”, queste nello specifico le parole della Venier.