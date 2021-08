Mara Venier al veleno contro Barbara D’Urso: «Non è vero quello che dice, la verità è che io … »

Mara Venier e Barbara d’Urso, da alcuni anni, si contendono la domenica pomeriggio , la prima con Domenica In la seconda con Domenica Live e l’anno scorso Mara Venier l’ha spuntata ogni domenica facendo degli ascolti incredibili che hanno segnato la distanza con la collega.

Le due si sono professate sempre amiche e hanno anche detto di sentirsi telefonicamente la domenica e di farsi anche reciprocamente gli “in bocca al lupo” ma, inevitabilmente un po’ di sana concorrenza c’è e c’è stata anche alla luce delle dichiarazioni recenti che ha rilasciato Mara Venier. Vediamo cosa ha detto.

Mara Venier smentisce categoricamente le parole di Barbara D’Urso

Mara Venier ospite a ‘Gli Incontri del Principe’, il talk show del Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio si è tolta qualche sassolino dalla scarpa e ha spiegato che, a differenza di ciò che sostiene Barbara D’Urso, i politici non scelgono sempre lei per farsi intervistare ma è Mara Venier che non né può avere perché la Rai non glielo consente. E così contro Barbara d’Urso ha detto: « La D’Urso dice “scelgono me”. Non è vero Barbara che scelgono te, è che io non li posso avere. Chiamano me ma non sono io che decido, perché c’era una chiara posizione per quanto riguarda la Rai di Salin, che Domenica In non avesse politici. L’intervista al politico non potevo farla, ma loro sarebbero venuti molo volentieri”.

E poi ha aggiunto: “ … però con Barbara ci facciamo delle belle risate. Chissà quest’anno».

Poi la Venier ha anche detto che Domenica In ripartirà il 19 settembre e che condurrà anche Telethon 2021.

Mara Venier ha dedicato un libro alla mamma

Mara Venier ha scritto un libro dedicato alla mamma che è morta a causa dell’Alzheimer. Il libro che si intitola “Mamma, ti ricordi di me?” È un omaggio alla sua mamma. Mara Venier ha raccontato che si è resa conto che la mamma era molto ammalata il giorno che le ha detto vedendola: “Buongiorno signora, come si chiama?,. Inizia così il precipizio di una malattia infida, l’Alzheimer, che mi ha portato via la mia mamma, Elsa, una donna piena d’amore, energia e passione. Lei era il mio rifugio sicuro”.

E poi la Venier ha aggiunto: “io e mamma avevamo un rapporto simbiotico e adoravo essere figlia, tornare a Mestre nella casa della mia infanzia e dormire nel mio lettino… Mia madre ha dato moltissimo amore anche ai miei figli e la sua malattia ci ha uniti, ci ha aiutati a superare vecchie ruggini: tutti e tre abbiamo sentito il profondo desiderio e il dovere di restituirle l’amore che ci ha regalato”.