Mara Venier, Annuncio Bomba: “Lascio Domenica In e vado da Maria de Filippi”. Ecco a chi ruba il posto. Fan sotto choc

Mara Venier e Maria De Filippi vogliono condurre insieme il Festival di Sanremo. E’ quello che ha rivelato la famosa presentatrice Rai in due importanti settimanali: Vero Tv e Mio. Entrambe le copertine dei giornali la vedono protagonista proprio insieme alla regina di Mediaset. Le due donne si sono ritrovate a essere nemiche per questa nuova stagione televisiva, ma conservano una profonda amicizia che le lega nella vita privata. La zia d’Italia è impegnata ormai da quattro anni consecutivi nella conduzione di Domenica In e vanta milioni di telespettatori affezionati che la seguono sempre.

Ma quest’anno sarà molto difficile per lei battere la concorrenza di Mediaset. Nella stessa fascia oraria è stato inserito Amici, scuola per giovani talenti di Maria De Filippi. Una guerra persa in partenza, come ha dichiarato la stessa Mara Venier, ben consapevole degli ascolti che l’amica riesce a registrare. Subito sono iniziati pettegolezzi riguardo la loro rivalità e soprattutto all’amicizia rovinata. Ma le due donne hanno deciso di mettere immediatamente fine alle voci che le riguardano, rimarcando la loro bella amicizia e la voglia di lavorare insieme a progetti futuri, come quello suddetto.

Sono già due anni che il Festival di Sanremo viene condotto da Amadeus insieme a Fiorello e, a dirla tutta, il presentatore Rai risulta ormai ripetitivo e sempre molto ingessato. Sarebbe un grande traguardo vedere un Festival tutto al femminile. E’ proprio quello che desiderano Mara Venier e Maria De Filippi, che vedono così il loro futuro lavorativo: insieme, sul palco dell’Ariston. Già l’anno scorso la moglie di Maurizio Costanzo, intervistata da Massimo Fazio a Che tempo che fa, aveva ammesso che le sarebbe piaciuto tornare a presentare la famosissima kermesse.

Ha anche aggiunto, però, che stavolta avrebbe voluto scegliere lei stessa le persone da avere al suo fianco. E non possono mancare certo le sue amiche Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto. Oggi esce fuori la possibile co-conduzione insieme a Mara Venier. Due capi saldi della televisione italiana, seppur appartenenti a due reti differenti. Insomma, questo scontro della domenica pomeriggio non solo non ha rovinato i loro rapporti, ma le ha addirittura unite nell’idea di progetti futuri. Resta da capire quanto questi siano futuri. Che ci siano delle sorprese già per quel che riguarda il 2022?

Sarebbe una grande notizia, ma per il momento sappiamo che il Festival di Sanremo è stato nuovamente affidato nelle mani di Amadeus. Sicuramente, dopo le difficoltà che ha dovuto affrontare l’anno scorso con la pandemia in corso e l’Ariston senza pubblico, il presentatore merita una terza possibilità. Soprattutto dal momento che, per la kermesse, ha scelto canzoni giovani e innovative e ha portato i Maneskin al successo. Diventato tutto italiano dopo la vittoria dell’Eurovision. Speriamo che il turno di Mara Venier e Maria De Filippi, però, arrivi molto presto, magari per il 2013.

Che ne pensate? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Mara Venier, Annuncio Bomba: “Lascio Domenica In e vado da Maria de Filippi”. Ecco a chi ruba il posto. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.