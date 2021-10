Mara Venier, Annuncio shock, Lascia Domenica In per la concorrenza: “Vado in un programma con più anima” A chi ruba il posto

Mara Venier ha parlato di un suo futuro televisivo dopo Domenica In. Gli appassionati del format domenicale di Rai 1 non immaginano che lo show possa andare avanti senza la sua presenza. Eppure, sono ormai due anni che la zia d’Italia afferma di voler lasciare il suo incarico. Incarico portato avanti per ben tredici anni, gli ultimi quattro consecutivamente. Era molto giovane quando, per la prima volta, la donna ha avuto l’opportunità di condurre il programma storico della rete di Stato. Questo ha contribuito molto ad accrescere la sua fama e a instaurare il bellissimo rapporto che ha col pubblico.

Mara Venier non dimenticherà mai l’opportunità che Domenica In le ha regalato. Per questo, per lei è molto difficile dire addio allo show. Pur sentendone la necessità. “Non so dire di no a questo programma che mi ha dato tutto. Mi ha dato l’affetto del pubblico anche nei momenti difficili”. La donna ha infatti dimostrato di avere una forte empatia e proprio per questo i telespettatori italiani si sono legati tantissimo a lei, dandole l’appellativo di zia. “Facevo cinema maldestramente, ero solo la fidanzata di Renzo Arbore quando mi si è presentata l’opportunità di condurlo per la prima volta”.

Mara Venier ne ha fatta di strada nel mondo del piccolo schermo, ma oggi è ancora lì, a Domenica In. Anche se questo impegno si sta rivelando sempre più difficile. Non solo si ritrova a essere sempre occupata nel giorno festivo, ma lavora tutta la settimana per preparare la puntata. Tutto è diventato ancor più arduo dopo l’operazione ai denti andata male, che le ha procurato una paresi facciale. La donna ha ammesso di non riuscire ancora a pronunciare tutte le parole, e di provare ogni volta una grande paura di fare una brutta figura davanti ai suoi telespettatori.

E’ diventato uno sforzo, per lei, parlare bene. E nel suo mestiere, si sa, ci vuole una grande parlantina. Di anno in anno, quindi, Mara Venier minaccia di lasciare definitivamente la conduzione di Domenica In, mettendo ogni volta in allarme i fans del programma. Più volte è iniziato il toto nome su chi potesse succederle, ma la scelta è veramente ardua. Intanto, oggi la conduttrice parla di un suo futuro lavorativo lontano dal format. Magari qualcosa di meno impegnativo, che le dia la possibilità di dedicarsi a se stessa, alla sua salute e alla sua famiglia. Insomma, di lasciare il piccolo schermo sembra non se ne parli.

“Non so con certezza cosa potrei fare dopo, l’importante è che sia un programma dove ci sia ‘anima’ e non soltanto puro intrattenimento”. La cattiva notizia è che Mara Venier è ancora intenzionata a lasciare Domenica In, la buona notizia è che probabilmente potremo continuare a seguirla, anche se in un nuovo format. Intanto, quest’anno sarà ancora la regina della domenica pomeriggio Rai, pur ritrovandosi a perdere con la competitor Mediaset. Al posto di Barbara D’Urso col suo Domenica Live, sta andando in onda Maria De Filippi con Amici, la scuola per giovani talenti. Impossibile batterla.

