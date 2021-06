mara-venier,-avete-mai-visto-il-figlio-paolo?-i-due-sono-inseparabili

Avete mai visto il figlio di Mara Venier? Si chiama Paolo ed ha 47 anni: i due sono proprio inseparabili, ecco le foto

Mara Venier, avete mai visto suo figlio? (Fonte: Instagram)

Mara Venier è una delle conduttrici più apprezzate della televisione italiana. La sua carriera è iniziata ben cinquant’anni fa. La veneziana ha esordito come attrice, ma è nelle vesti di conduttrice che ha raggiunto il successo. Da anni, la Venier è la padrona di casa di Domenica In, storico programma di intrattenimento della Rai. La trasmissione va in onda su Rai Uno dal 3 ottobre 1976. La Venier è stata una medicina per Domenica In. Prima del suo ritorno, infatti, la trasmissione navigava in cattive acque. Da quando c’è lei, invece, il programma d’intrattenimento di Rai Uno vola negli ascolti.

La vita sentimentale di Mara Venier è stata abbastanza movimentata. La veneziana è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Da giovane ha fatto battere molti cuori, ma anche il suo cuore ha battuto a lungo e per diversi uomini.

Uno dei suoi primi uomini è stato Francesco Ferracini, conosciuto a Mestre, dove è cresciuta nella zona popolare del quartiere Piave. Con lui ha avuto una figlia, Elisabetta, anche lei conduttrice televisiva. In seguito è stata legata sentimentalmente all’attore Jerry Calà, al conduttore Renzo Arbore e all’attore italoamericano Armand Assante. Dal 28 giugno 2006 la Venier è sposata con il produttore cinematografico Nicola Carraro.

La conduttrice ha anche un altro figlio, Paolo, avuto con l’attore Pier Paolo Capponi. Riguardo al rapporto con il figlio, la Venier ha dichiarato: “Il mio rapporto con lui non è stato molto sereno in alcuni momenti della nostra vita. L’arrivo del mio nipotino ha fatto da collante: è stato un attimo, una magia, siamo tornati ad essere un’unica grande famiglia”. Da quando è nato il nipotino, infatti, i due sono inseparabili.