Mara Venier: “Qui a ‘Domenica In’ decimati dal covid, io sono qua e vado avanti”. Milly Carlucci: “Un disastro”

La ‘regina’ della domenica in collegamento con Milly Carlucci parla della situazione contagi e a sua volta la padrona di casa di Ballando con le Stelle conferma: “Purtroppo il nostro regista è rimasto a casa, un operatore, un autore, poi Matano in quarantena, insomma un disastro a pioggia”. Milly Carlucci e Mara Venier parlano dei casi di covid che hanno colpito le rispettive squadre di lavoro di Ballando con le Stelle e Domenica In.

La conduttrice dello show del sabato sera, in collegamento, ringrazia la regina della domenica per il supporto dato allo show danzante. Anche tra diverse difficoltà, come appunto i positivi per Covid: “È chiaro che purtroppo qualcuno è risultato positivo, la mia squadra è decimata, siamo rimasti in tre ma io sono qua e vado avanti”, ha commentato Mara Venier.

E Carlucci ha ribattuto: “Purtroppo il nostro regista è rimasto a casa, un operatore, un autore, poi Matano in quarantena, insomma un disastro a pioggia. Che bisogna fare? Resistere e andare avanti, forza!“. Intanto Stefano Manganesi (direttore dell’orchestra di Domenica In, ndr) dal suo profilo Instagram fa sapere che mancata presenza al programma di Mara Venier, nel suo caso, non dipende dal covid: “Grazie per i messaggi di solidarietà e di affetto per il fatto che Dagospia abbia scritto che sarei risultato positivo al covid, ma per fortuna non è vero”.

