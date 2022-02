Mara Venier cacciata dalla festa di Lamberto Sposini, Moglie e figlia l’hanno anche offesa. Cos’è successo davvero

La festa organizzata per il compleanno di Lamberto Sposini si è trasformata in un momento di lita tra Mara Venier e la figlia più giovane del famoso giornalista. Lui ha dovuto lasciare il mondo dello spettacolo in seguito a un ictus che lo ha colpito proprio mentre stava per andare in diretta con il Tg e che ha cambiato la sua vita per sempre. Oggi non può muovere metà del suo corpo e non riesce neanche ad esprimersi. Per questo motivo, è stato impossibile per lui continuare nel suo lavoro di giornalista e quindi anche di personaggio del piccolo schermo. Fino al 2011, quando è stato colpito da questo imprevedibile male, è stato un giudice di Ballando con le Stelle.

La carriera di Lamberto Sposini è stata costellata di successi e negli anni l’uomo si è guadagnato la stima dei suoi colleghi. Sono in moltissimi a ricordarlo spesso, c’è chi lo sente al telefono o lo va a trovare. Per il suo 70esimo compleanno, la famiglia ha organizzato una piccola festa, molto ristretta, in modo di non stancarlo troppo. Tra gli amici invitati, Enrico Mentana, Massimo Giletti e Mara Venier. I due hanno infatti condotto insieme, anni fa, La vita in diretta, trasmissione storica della Rai che oggi è affidata ad Alberto Matano. Da quel momento sono diventati molto amici.

Mara Venier ha scatenato una reazione negativa nella figlia minore di Alberto Sposini sin dal primo momento, decidendo di presentarsi insieme a un’altra persona, la sua responsabile dei casting di Domenica In. Una presenza di troppo, secondo Matilde, che non ha apprezzato il movimento fatto dalla presentatrice senza avvisare. La zia d’Italia, dal suo canto, si è giustificata dicendo di aver paura a muoversi da sola, soprattutto per viaggiare, dopo aver preso una brutta caduta. Ma questo è stato solo l’inizio di un litigio che ha irrimediabilmente rovinato la festa in onore del giornalista.

Gli animi si sono inalberati quando Mara Venier ha espresso il desiderio di dedicare una tranche della puntata del 20 febbraio di Domenica In al suo amico Lamberto Sposini, per celebrare anche con i telespettatori questa importante ricorrenza. Un modo per far essere il giornalista ancora una volta protagonista su quello che un tempo è stato il suo mondo, il piccolo schermo. Ma Matilde è subito intervenuta dicendo fermamente di non essere d’accordo con questa iniziativa. Le due donne hanno cominciato a discutere, non riuscendo a trovare un compromesso, finché non è intervenuta anche la moglie del giornalista.

La donna ha preso le parti di sua figlia Matilde e, davanti all’insistenza di Mara Venier, le due hanno deciso di risponderle a tono. Hanno infatti accusato la famosa presentatrice di essere interessata esclusivamente a lucrare sulla situazione di Lamberto Sposini. Una affermazione che ha offeso oltremodo la zia d’Italia, al punto che la donna ha abbandonato la casa del suo amico senza salutare nessuno. Sabato mattina, Mara ha deciso di dedicare al giornalista un post su Instagram, con la scritta ‘chi deve capire capisca’. Il momento a lui dedicato a Domenica In, però, non è mai andato in onda.

