mara-venier,-che-brutta-esperienza:-momenti-di-panico-per-la-conduttrice

E’ uno dei volti più amati della televisione italiana: ma stavolta Mara Venier ha veramente rischiato grosso.

La bionda conduttrice si è trovata in una situazione di quelle che non si augurano a nessuno. Una di quelle situazioni che a volte capitano, e per uscirne serve una certa dose di coraggio e sangue freddo.

Certo, l’esperienza aiuta, ma anche un po’ di fortuna in quei casi non guasta. A raccontarlo è stata la stessa Mara, documentando attraverso Instagram la brutta esperienza vissuta proprio ieri.

Circostanze fortuite, per una situazione che per fortuna non ha portato conseguenze gravi.

Mara allarmata: “E’ venuto giù di tutto…”

Pioggia, grandine e vento: una situazione apocalittica. Ecco di cosa stiamo parlando.

Ieri in tutto il nord Italia si sono verificate condizioni atmosferiche veramente ostili, che hanno spinto molti a restare in casa o cambiare i propri progetti di spostamenti quotidiani.

Purtroppo però non tutti hanno potuto esimersi dal viaggiare, e tra di essi c’era proprio Mara Venier. La conduttrice di Domenica In ha quindi documentato il nubifragio che ha colpito Milano con una diretta in cui la si vede in macchina con altre persone e poi in piazza Duomo, dopo la tempesta.

Qui piove, piove, piove. E’ venuto giù di tutto

ha testimoniato Mara.

Tuttavia il maltempo non fermerà la Venier dal condurre Il meglio di Domenica In dopodomani, 11 luglio, a partire dalle 14. La trasmissione ripercorrerà i migliori momenti della trasmissione domenicale andati in onda nell’ultimo anno.

Mara farà quindi compagnia ai telespettatori di Rai1 con un“best of” dell’ultima stagione, mentre a seguire è prevista una replica dello show Una voce per Padre Pio, anch’esso condotto dalla mestrina.

La Venier nei giorni scorsi ha voluto condividere su Instagram anche un altro contenuto. Si tratta di un estratto della sua intervista a Raffaella Carrà fatta nel 1995 alla vigilia della messa in onda della prima puntata del fortunato show Carramba che sorpresa!, dedicando a Raffaella un toccante ricordo.