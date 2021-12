Mara Venier choc: “Basta vado via, Ecco chi mettono al mio posto”. L’annuncio sconvolge i fan. Lei è una super vip

Mara Venier, il grandissimo annuncio: ha scelto la sua erede. Ecco chi è. Le sue parole non lasciano dubbi: è lei quella che la grande presentatrice ha scelto come suo successore. Ecco quello che ha detto, fan felicissimi. La più grande e amata presentatrice italiana dopo questa stagione televisiva, si ritirerà. Ormai non è più un mistero: dall’anno prossimo Mara Venier non sarà più al posto in cui tutti gli italiani l’hanno vista in tutto questo tempo.

Da oltre 30 anni in televisione, ha conquistato tutti da subito con il suo stile elegante ma al tempo stesso ironico e travolgente. Mara in realtà aveva iniziato come attrice con Dario Argento e Sergio Capogna. Col tempo però ha capito che la sua vera strada era però la televisione. Mara ha più volte confessato che ha dato fin troppo al lavoro: ora è il momento di godersi la famiglia e i nipoti.

La presentatrice infatti non si è mai risparmiata, ha sempre lavorato e garantito ascolti e incassi incredibili. Vero e proprio simbolo della televisione italiana, ora però in molti si chiedono chi possa sostituirla. Il compito non è facile, ma il problema prima o poi si porrà. La pesante eredità che lascia non sarà facile da gestire, ma qualcuno dovrà pure affrontare questa situazione. Vari i nomi che sono stati suggeriti: da Caterina Balivo a Eleonora Daniele e Maria Teresa Ruta.

Ecco chi potrebbe sostituire Mara: un volto amatissimo

C’è però una persona che potrebbe sbaragliare la concorrenza: si tratta di Antonella Clerici. E’ lei infatti il volto più indicato per sostituire Mara Venier proprio alla conduzione di Domenica In. Antonella ha sempre avuto un grande successo di pubblico grazie alla sua “Prova del cuoco“, con cui ha fatto appassionare milioni di italiani alla cucina. Anche le sue apparizioni in altre trasmissioni hanno sempre riscosso un grandissimo successo. Ultimamente infatti l’abbiamo vista al timone di The Voice Senior: i suoi ascolti hanno superato addirittura un gigante come Alfonso Signorini.

Tra Mara e Antonella infatti c’è sempre stata grande stima e affetto. Al suo 70esimo compleanno infatti, Antonella aveva preparato una torta sacher e felicissima ha detto: “Compie 70 anni e ne dimostra venti di meno, le vogliamo dedicare la sua torta preferita” – tutto questo mentre Mara la seguiva in diretta. Ora resterà da vedere come il pubblico, sempre sovrano, prenderà questa decisione. Siamo sicuri però che Antonella ce la metterà tutta per essere all’altezza della grande Mara.

