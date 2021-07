Mara Venier coccola suo marito così. Dolcezza infinita

Mara Venier non perde mai occasione per condividere con i follower momenti speciali con il marito Nicola Carraro. Date un’occhiata anche voi a questo scatto dove la conduttrice coccola l’amore della sua vita, attirando tantissimo consensi da parte dei follower.

Mara Venier (-Foto da Instagram)

È risaputo che Mara Venier ha sempre descritto il suo attuale marito Nicola Carraro come l’uomo della sua vita. Un amore arrivato nella sua vita in età matura, ma che l’ha ripagata di tutte le delusioni amorose avute fino a quel momento.

Anche sui social, la conduttrice non perde mai occasione per postare degli scatti insieme a lui. Una coppia molto unita e innamorata molto apprezzata anche dai follower.

Mara Venier: coccole a non finire per il marito Nicola Carraro

Le nozze (Foto da Instagram)

Sul profilo social della conduttrice di Domenica In si vede uno scatto molto tenero insieme al marito, mentre lui spegne le candeline con tanto di torta al seguito.

Uno scatto apprezzatissimo anche dai suoi fan che non hanno perso occasione per esprimere il loro entusiasmo: “Brava Mara ti distingui sempre con il tuo savuerfair, stupenda meravigliosa Mara sei sempre una grande Signora T V T B un abbraccio a tutti e due voi”.

Di recente la conduttrice è apparsa sui giornali anche per aver scritto una lettera a Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Bellissime parole quelle riservate alla conduttrice di Uomini e Donne: “Se penso a te, mi vengono in mente alcune parole. Una di queste è: speranza”.

La Venier ha colto l’occasione anche per ricordare a tutti la bravura di Maria De Filippi che, nel corso degli anni, ha scoperto tanti talenti. Non mancano parole di stima anche per Maurizio Costanzo: “Non dimentico quando stavo male perché mia mamma stava male e tu mi sei stata vicina. Io ero a pezzi e tu mi hai aiutato a non cadere”.

Infine, Mara Venier ha anche ricordato il momento in cui, all’inizio della loro relazione, in molti avevano delle perplessità. Una coppia, la loro, che poi è diventata una delle più belle dello spettacolo italiano.