Mara Venier, come sta dopo la paralisi | Le ultime notizie sulla conduttrice

Mara Venier è rimasta succube di una brutta e scomoda disavventura: una paralisi facciale a seguito di un intervento andato male. Ecco come sta oggi.

E’ stata la stessa conduttrice ad annunciare, giorni fa, l’incubo che si è ritrovata a vivere. Dopo essersi sottoposta ad un intervento ai denti, la donna ha infatti avuto una paralisi al volto e ha dovuto dunque subire un ulteriore intervento chirurgico molto delicato. Sapete come sta oggi la bravissima Mara? A rivelarlo recentemente è stato il suo caro amico Alberto Matano. Queste sono le ultime notizie sul suo stato di salute.

Mara Venier oggi: ecco come sta la conduttrice

Dopo l’annuncio ufficiale della conduttrice sul suo difficile stato di salute, suo marito Nicola Carraro ha rilasciato un’intervista nella quale ha dichiarato che le sue condizioni sarebbero abbastanza delicate ma che, nonostante questo, la grande Mara avrebbe condotto le ultime due puntate di ‘Domenica In‘.

La scorsa domenica 13 giugno 2021, il noto programma non è stato trasmesso e ha dato così il posto alla messa in onda degli Europei di calcio. In quella stessa giornata, la mitica Venier è riuscita ad incontrare il suo collega e grande amico Alberto Matano. Quest’ultimo ha pubblicato una serie di foto che lo hanno ritratto in compagnia della conduttrice.

I due appaiono molto uniti, e il solo vedere quegli scatti ha fatto tranquillizzare i numerosi fans che erano preoccupati per lo stato di salute della nota presentatrice. A chiedere informazioni sulle sue condizioni, ci ha pensato Raoul Bova: l’attore ha infatti commentato il post in questione chiedendo a Matano come stesse Mara.

Il conduttore non ci ha pensato due volte e ha subito risposto alla domanda. “Ciao Raoul“, ha scritto Alberto, “sta un po’ meglio ma ancora non ristabilita e molto provata“. Insomma, pare proprio che le condizioni di Mara Venier siano in miglioramento. Nonostante questo, ci vorrà comunque del tempo per farla ritornare alla sua normalità e alla sua routine quotidiana.

Il marito Nicola aveva definito il problema di Mara come “non invalidante ma solo molto, molto sgradevole“. L’ex produttore cinematografico aveva anche rivelato che potrebbe volerci almeno un mese per capire se il volto della conduttrice potrebbe recuperare la giusta sensibilità. Nel frattempo, Mara Venier sta agendo sicuramente con molta forza d’animo e molto coraggio: e questo è assolutamente necessario per raggiungere una ripresa più celere.