Mara Venier, confessione privata in diretta: “Non riesco a nasconderlo..”

Mara Venier ha fatto una confessione privata in diretta a Domenica In, programma condotto da lei e in onda ogni domenica su Rai 1, dalle 14 in poi.

La conduttrice di Domenica In Mara Venier (Screenshot Instagram)

Mara Venier è la conduttrice di Domenica In, programma storico di Rai 1 in onda, appunto, ogni domenica dopo pranzo. Addirittura la trasmissione va in onda dal lontano 1976; Quella della stagione 2020/21 è la 45esima edizione. Mara Venier, fino ad ora, ne ha condotte ben dodici e quasi sicuramente la vedremo anche l’anno prossimo.

Non tutti sanno che il vero nome di Mara Venier in verità è Mara Povoleni e che la conduttrice della Rai, in realtà, ha iniziato da attrice al cinema girando diversi film. Poi, dagli anni novanta in poi, ha deciso di dedicarsi solamente al ruolo di presentatrice con ottimo successo sia alla Rai che alla Mediaset.

Mara Venier si è sposata e poi separata con Francesco Ferracini da cui ha avuto una figlia di nome Elisabetta. Successivamente ha avuto un figlio di nome Paolo dalla relazione con Pier Paolo Capponi. È stata sposata anche con Jerry Calà per tre anni, mentre dal 2016 è sposata con il produttore Nicola Carraro.

LEGGI ANCHE –> L’Eredità, il concorrente si blocca: “Ho la tachicardia”, la reazione di Insinna

Mara Venier si confessa a Domenica In, dopo il suo ricovero.

Mara Venier, durante la scorsa settimana, ha avuto grossi problemi di salute, nello specifico ai denti, infatti ha subito ben due interventi. Per tutta la settimana sono rimbalzate tante notizie sulla sua condizione fisica che ha fatto preoccupare tutti i fan della presentatrice Rai.

Nonostante le due operazioni subite in settimana, Mara Venier ha voluto comunque esserci nel presentare il suo programma. Ha aperto Domenica In parlando della sua situazione e commovendosi, ha affermato di avere ancora qualche difficoltà a parlare, però ci teneva ad essere presente anche in questa condizione.

LEGGI ANCHE —> Antonella Clerici svuota il sacco su “Sanremo” 2005: Bonolis la scelse per un motivo speciale

Ecco la parole di Mara Venier: