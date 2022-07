Mara Venier, dopo mesi la verità sulla lite con Pierpaolo Pretelli. Ecco perché lei non l’ha più sopportato scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Mara Venier è rimasta molto delusa dal comportamento e dalle parole di Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo, reduce del Gf vip 6, era riuscito ad entrare nel cuore della conduttrice sia per il suo talento che per il suo carattere tanto da diventare ospite fisso a Domenica In. Qualcosa, però, si è rotto tra i due, in seguito a delle dichiarazioni fatte dal ragazzo nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo. Ecco tutti i dettagli.

Pierpaolo Pretelli, noto per essere stato il primo velino maschio di Striscia La Notizia, partecipò alla sesta edizione del Gf Vip del 2020/2021, condotta da Alfonso Signorini. Lì ebbe campo libero per dimostrare h24 tutte le sue doti sia caratteriali che artistiche. Infatti, si è sempre mostrato come un ragazzo molto umile, educato e pacato ma, soprattutto, un abile showman e imitatore. Queste ultime doti sono state subito notate ed elogiate da tutti tanto che, in seguito alla finale del reality, dove si classificò secondo, entrò a far parte del cast di Tale e Quale Show.

Nell’amato programma condotto da Carlo Conti ebbe un tale successo che subito dopo la finale fu notato dalla reginetta della Rai, Mara Venier. Quest’ultima decise a tutti i costi di volerlo come ospite fisso a Domenica In dove Pierpaolo cantava, sempre facendo imitazioni, e conduceva il gioco del telefono. Insomma dal Gf in poi Pretelli era voluto da tutti, sia dalla Rai che dalla Mediaset. E, proprio in seguito ad un’intervista a Verissimo, la zia Mara è rimasta delusa da quanto dichiarato dal ragazzo.

Dopo la partecipazione al Gf che, come ben si sa, è un reality Mediaset, Pierpaolo era rimasto lontano da questa rete in quanto lavorava alla Rai. Dopo la fine di Domenica In, fu ospite a Verissimo dalla Toffanin, ritornando nei camerini dell’azienda di Cologno Monzese. Ebbene, durante l’intervista, secondo Mara Venier, utilizzò parole non carine nei confronti di una programma, come quello di rai 1, che gli aveva dato una grande possibilità artistica. “Ho realizzato di essere qui con quest’aria fresca. Perché sai lì ho fatto un po’ l’azione da botulino, ho ringiovanito un po’. Quindi tornare qui a Mediaset e trovare un po’ di freschezza è bello, sì è davvero molto piacevole”.

Tali parole ferirono molto Mara Venier che, risentita, subito pubblicò una instagram story con una parola breve e coincisa “porello”. Da quel momento c’è stato un vero e proprio polverone mediatico e un botta e risposta tra i due sui social. Pierpaolo, prontamente rispose, porgendole le scuse: “Mi dispiace che la mia battuta sia stata male interpretata. Non volevo offendere nessuno. Se è stata fraintesa significa che non si conosce il mio modo di essere spensierato e allegro. Devo molto alla Rai, che mi ha dato la possibilità di crescere professionalmente e mi auguro che queste inutili polemiche possano spegnersi quanto prima”.

Ma, la zia Mara pare proprio che non sia riuscita superare quella frecciatina tanto che ha controbattuto con una risposta molto fredda. “Ok Pierpaolo tranquillo, tutto chiaro: ci vediamo presto“. Da quel momento, nessuno li ha più visti insieme. E pensare che l’ex velino era stato anche invitato al compleanno della Venier e a casa sua. Insomma, era un suo pupillo a tutti gli effetti. Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.

Mara Venier, dopo mesi la verità sulla lite con Pierpaolo Pretelli. Ecco perché lei non l’ha più sopportato scritto su Più Donna da Imma Bartolo.