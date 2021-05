Mara Venier e Denise Pipitone. A Domenica l’esclusiva sulla bimba e la confessione choc. Tutti col fiato sospeso

Nella prossima puntata di Domenica In si terrà un’intervista a Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone. Il caso della bambina scomparsa è un mistero irrisolto. All’età di 4 anni, nel 2004, la piccola stava giocando fuori casa di sua nonna quando è improvvisamente sparita. Da quel momento non si avranno più sue tracce. Un caso che ha riscosso molto successo mediatico e che non è mai stato dimenticato. Ma oggi è tornato sulle copertine di tutti i giornali, a causa di una ragazza russa incredibilmente somigliante alla bimba che era alla ricerca dei suoi genitori.

Dopo 17 anni le speranze sono state riaccese e Piera Maggio, chiusa in casa a causa di un’operazione, ha assistito a un gioco televisivo non molto pulito. Per fare audience, la televisione russa ha fatto aspettare molto tempo prima di rivelare i risultati delle analisi del sangue. Intanto, Olesya Rostova, la ragazza russa, è comparsa in tutti i salotti televisivi nostrani, da Domenica In a Domenica Live. Un crescendo di impazienza e di speranza, da parte di tutta Italia ma soprattutto dalla famiglia devastata che non ha mai smesso di cercare l’amata figlia.

Oggi Piera Maggio decide di tornare in televisione e il prossimo 25 aprile sarà ospite di Mara Venier a Domenica In. Già ultimamente ha parlato della scomparsa della piccola Denise a Chi l’ha visto. Nel corso nella trasmissione si è parlato della figura oscura di Anna Corona, la ex moglie del marito di Piera. La donna aveva più di una volta augurato il male alla famiglia, facendo anche minacce del tipo “Te la farò pagare – ti faccio vedere io cos’è il male”. Le intercettazioni delle sue telefonate, però, non sono mai bastate a incriminarla e la donna ha potuto continuare a vivere la sua vita senza problemi.

Al contrario di Piera Maggio, che da 17 anni convive col pensiero della sua adorata bambina scomparsa mentre giocava nel cortile davanti la casa della nonna. A Domenica In la mamma distrutta parlerà anche della situazione russa, di come si è sentita al riguardo e delle sue speranze, che non sono mai morte. La Donna racconterà anche di atteggiamenti intimi avuti proprio da Anna Corona Il suo intervento contribuirà sicuramente ad aumentare gli ascolti già altissimi che ogni domenica ottiene Mara Venier. Il suo share risulta sempre molto più elevato rispetto alla concorrenza di Barbara D’Urso. Anche per questo week end sono previsti ospiti di un certo livello.

Oltre a Piera Maggio, nella puntata di Domenica In del 25 aprile è prevista un’intervista a Elisabetta Gregoraci. La ex moglie di Briatore ha partecipato al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini ed è stata amata e acclamata dal pubblico. La sua uscita dalla casa più spiata d’Italia è stata dovuta soltanto alla sua scelta di passare le vacanze di Natale insieme a suo figlio Nathan. A Mara Venier racconterà i suoi progetti per il futuro, anche perché per il momento non è molto attiva sul piccolo schermo. Infine, interverrà anche il ministro della Salute Roberto Speranza, la virologa Maria Rita Gismondi, lo scrittore Aldo Cazzullo e il professor Fabrizio Pregliasco. Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.

