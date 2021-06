D’origine veneta ma romana d’adozione Mara Venier, considerata la signora della Domenica per eccellenza, si è trasferita nella capitale molto giovane per motivi di lavoro. Inizialmente ha aperto un negozio a Campo de Fiori di abiti usati e poi ha intrapreso la strada dello spettacolo che tra alti e bassi l’ha resa popolare. Amata dal pubblico per la sua spontaneità, incurante delle critiche Mara è sempre andata avanti per la sua strada è oggi è leader degli ascolti della Domenica pomeriggio che a quanto pare sono imbattibili.

Mara Venier e l’oggetto della discordia

Molto attiva anche sui social Mara ama condividere la sua quotidianità, in particolare adora rivelare il suo ruolo di nonna che l’appassiona giorno dopo giorno. Innamorata del marito come il primo giorno in più occasioni ha dichiarato d’essere pronta a lasciare le scene proprio per dedicare più tempo alla famiglia ma a quanto pare non è stata ancora predisposta la sua sostituzione per l’edizione di Domenica in della prossima stagione autunnale.

Mara Venier ha sui social un seguito rilevante e siccome non nasconde niente neanche del suo privato i fans hanno notato che nella sua casa è presente un suppellettile molto particolare, un oggetto che sta dando vita a più di una polemica. In uno scatto condiviso per fare gli auguri di Natale Mara è apparsa insieme al marito Nicola e alle loro spalle era visibile un maggiordomo addobbato per l’occasione. In molti hanno immediatamente criticato la scena, rivolgendosi in modo non pacato alla conduttrice: Voglio sperare che il signore dietro non sia un maggiordomo ma un parente travestito …mah!”, “Ma il maggiordomo è vivo?”, “E il maggiordomo trattato da schiavo”.

Mara Venier la risposta agli haters polemici

Mara Venier non ha potuto fare a meno di rispondere alle critiche sterili e non costruttive, invitando i fans di non polemizzare soprattutto nel periodo di festività: “Ma non vedi che è finto di plastica??? Ma pure il giorno di Natale devi rompere le palle…”.

Il maggiordomo in questione è un manichino, comprato in uno dei tanti viaggi di Mara Venier, parte dell’arredamento della bellissima casa della conduttrice addobbato per il Natale: niente sfruttamento professionale.