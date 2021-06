Mara Venier e Jerry Calà ancora insieme! Perché i due ex non si sono mai lasciati

La presentatrice Mara Venier e l’attore Jerry Calà ancora insieme! I due si sono ritrovati a Domenica In, ecco che cosa hanno detto sorprendendo tutti.

Mara Venier (Screenshot da Instagram)

Mara Venier e Jerry Calà è stata una coppia molto chiacchierata del mondo dello spettacolo. I due si sono conosciuti nel 1981 e poi, dopo tre anni di fidanzamento, si sono sposati nel 1984. La loro unione è terminata nel 1987 con un divorzio abbastanza sofferto per la presentatrice di Domenica In.

Proprio all’interno del programma televisivo Domenica In, questa domenica 27 giugno, è stato ospite Jerry Calà. I due non si vedevano insieme sullo schermo da parecchio tempo. Sono stati raccontati diversi aneddoti e segreti sulla loro relazione, alcuni davvero sorprendenti.

I due si conobbero grazie a Al bar dello sport, film di Lino Banfi e in seguito, hanno condiviso anche altri set. Infatti, non molti sanno che Mara Venier ha avuto anche una piccola carriera di grande successo da attrice, tra gli anni settanta e inizi anni ottanta.

LEGGI ANCHE –> Mara Venier, da Gerry Calà a Renzo Arbore: tutti gli amori della conduttrice

Mara Venier, ecco alcuni segreti del matrimonio con Jerry Calà.

Jerry Calà è stato ospite nella puntata di oggi di Domenica In. La conduttrice Rai ha più volte detto che, nonostante siano ex sposi, tra loro c’è comunque una grandissima amicizia, infatti ha confidato che si sostengono sempre, soprattutto nei momenti più difficili.

La conduttrice Rai in passato aveva confessato la frequente infedeltà di Jerry Calà, ecco le sue parole:

“Tu avevi molto successo. Io rinunciavo al lavoro per starti vicino, ma tu scappavi… Ogni tre mesi avevi una crisi… “Ho bisogno di libertà”, dicevi, e te ne andavi”.

LEGGI ANCHE –> Domenica In, cambia tutto! Mara Venier verso una nuova avventura: che novità!

Nonostante l’evidente infedeltà, addirittura anche quando si erano appena sposati, questo sembra tutto un ricordo lontano. Infatti, la conduttrice di Domenica In lo ha anche ringraziato in pubblico per essere stato sempre presente con sua figlia Elisabetta Ferraccini. Addirittura ha detto che è stato come un padre per lei, pur non essendolo.