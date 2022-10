Mara Venier e l’addio a ‘Domenica In’. Lei conferma: “Ho avuto altre offerte. Cosa farò e chi mi sostituisce”

Mara Venier è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. La sua spontaneità la contraddistingue da sempre, insieme alla sua empatia e al suo spirito sempre molto umano ed allegro. È al timone di Domenica In da ormai tantissimi anni. Ha iniziato nel 1993, fino al 1997. Successivamente dal 2000 al 2003, poi 2004-2006, 2013-2014 fino a riprendere definitivamente la conduzione dal 2018 ad oggi. Lei è instancabile e molto affezionata al suo programma tanto da aver superato Pippo Baudo negli anni di conduzione. Ebbene, una sua frase ad un’intervista a Chi ha fatto preoccupare i fan e i lettori. Ecco perché.

Con Mara Venier il successo è sempre assicurato. È, infatti, soprannominata “la signora della domenica” e la sua Domenica In non ha rivali, batte qualunque concorrenza. Ciò, però, le comporta un sacrificio: dedicare tantissimo tempo al lavoro e al programma e talvolta trascurare la famiglia. Suo marito, Nicola Carraro, con cui è legata da ben 20 anni, ha dichiarato, infatti, tali parole in un’intervista a Novella 2000. “Vorrei che lavorasse meno, perché Domenica In è un impegno di quaranta settimane l’anno, non ci sono weekend, Pasque… Lavora tutta la settimana, ininterrottamente, la televisione sta diventando sempre più difficile. Non so però se ci riuscirò, perché ama così tanto il suo lavoro e il suo programma che ormai credo di aver sposato Domenica In”.

In effetti, anche durante la prima puntata della nuova edizione di Domenica In, Mara Venier ha ribadito con un gran sorriso quanto fosse felice di essere nuovamente al timone della conduzione di un programma così amato. Si è augurata, inoltre, di trascorrere ancora molti anni in quello studio. In una recente intervista a Chi Magazine, però, ha rilasciato una dichiarazione che ha fatto pensare tutt’altro. Ha, innanzitutto, detto che farà finire questa nuova edizione e poi a giugno penserà se rinnovare o meno il contratto per la nuova stagione televisiva.

Poi ha dichiarato: “Sono passati 30 anni dal mio debutto in tv, eppure sono ancora qua. Anzi non ho mai avuto così tante offerte come in questo periodo”. Quest’ultima frase ha fatto molto pensare sia i lettori che il pubblico più affiatato. Alcuni, infatti, hanno pensato che a causa di nuove proposte, lei potrebbe accettare l’idea di abbandonare Domenica In e lanciarsi in una nuova avventura televisiva che, magari, le ruberebbe meno tempo. D’altronde, da un lato anche il marito spera che possa arrestarsi il suo cammino al programma domenicale siccome è molto impegnativo e la moglie ha comunque ha una certa età.

Inoltre, il fatto che abbia raggiunto un record alla conduzione di Domenica In potrebbe essere un altro motivo che spingerebbe la ‘Zia’ Mara Venier ad abbandonare il timone della conduzione. Non solo la bravissima Mara avrebbe anche già indicato chi potrebbe sostituirla, ovvero la collega Antonella Clerici. Sarà davvero così? Forse ora è troppo presto per avere una risposta. Nel mentre tutti noi telespettatori ci gustiamo la nuova edizione del talk domenicale di Rai 1 in compagnia delle sue risate, della sua ironia e semplicità. Voi che ne pensate? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

Mara Venier e l’addio a ‘Domenica In’. Lei conferma: “Ho avuto altre offerte. Cosa farò e chi mi sostituisce” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.