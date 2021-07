mara-venier-e-quel-grande-dolore-che-nessuno-conosce:-“mai-dimenticato”

Mara Venier e quel grande dolore della sua vita che nessuno conosce e che mai ha dimenticato. Ecco di che cosa si tratta.

Mara Venier (Screenshot da Instagram)

Mara Venier è una delle più note conduttrice televisive italiane. Molto famosa è diventata soprattutto grazie al programma domenicale Domenica In, di cui ha condotto ben 13 edizioni. Attualmente il programma è in vacanza e ritornerà puntale dopo l’estate, quindi a settembre.

Le trasmissioni presentate dalla conduttrice veneziana raggiungono sempre un grande successo in termini di ascolti televisivi. Domenica scorsa ha anche presentato il programma Una voce per Padre Pio, dedicato al santo di Pietralcina. Molti non lo sanno ma la conduttrice è molto credente in Dio.

Dal 2006 è sposata con Nicola Carraro, produttore cinematografico. In passato è stata moglie anche di Jerry Calà, noto attore comico. Altre relazioni importanti sono state con Renzo Arbore, negli anni novanta; E con Armand Assante, attore italo americano.

Mara Venier, ecco il suo passato nascosto e che pochi sanno.

Non tutti sanno che Mara Venier ha avuto un passato da attrice. Anzi, la sua carriera nel mondo dello spettacolo è proprio iniziata in questo modo negli anni settanta. Il suo primo film è stato nel 1973, chiamato Diario di un italiano, in seguito ha girato diverso commedie all’italiana, genere molto in voga al tempo.

La carriera da attrice si è concentrata soprattutto negli anni settanta e ottanta. Anche se l’ultimo film a cui ha partecipato è stato nel 1993 e cioè Pacco, doppio pacco e contropaccotto. Ha anche recitato in diverse serie televisive e fiction come: La voce del cuore e Ritornare a volare.

In seguito si è concentrata solamente sulla carriera da conduttrice, abbandonando definitivamente i set e facendoci ritorno solamente per dei cameo in alcuni film usciti al cinema negli anni 2000. La 70enne era molto apprezzata per le sue doti recitative e a malincuore decise di dedicarsi solamente alla televisione.