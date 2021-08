mara-venier-e-simona-ventura-si-odiano,-c’entra-maria-de-filippi.-il-retroscena-choc-che-nessuno-conosce

Tra Simona Ventura e Mara Venier non scorre buon sangue. La tensione tra le due conduttrici è molto nota ma forse non tutti sanno da dove abbia avuto origine e come mai non trovi modo di placarsi col passare degli anni. Curiosi di saperne di più? Scopriamo insieme tutta la verità!

Perché Simona Ventura e Mara Venier si odiano? La verità

Simona Ventura e Mara Venier non sono amiche per la pelle, anzi tra le due ormai da anni non scorre buon sangue. L’ipotesi più gustosa e gossippara riguardo all’origine di questa animosità sarebbe legata alla vita privata delle conduttrici. Quando SuperSimo si fidanzò con Gerò Carraro, figlio del compagno di Mara, la Ventura aveva rivelato: Abbiamo litigato per colpa di una terza persona che ha raccontato bugie a cui lei ha creduto. Non ci siamo più parlate.

Dissidi famigliari, dunque, che si sono uniti, sempre stando a quanto riporta la Ventura, a gelosie lavorative. La Venier avrebbe infatti preso male la notizia della rivale alla conduzione di Selfie – Le cose cambiano (qualche anno fa, subito dopo la partecipazione all’Isola). Ecco cosa disse all’epoca Simona: “Ci eravamo riavvicinate ma ora che faccio il programma di Maria De Filippi mi ha di nuovo tirato su un muro e non mi parla più”.

Perché Simona Ventura e Mara Venier si odiano? Le frecciate in tv: il “blatta-gate”

Simona Ventura e Mara Venier non hanno mai fatto mistero del fatto che tra loro non scorra buon sangue. Tante le frecciate che le due si sono scagliate in diretta tv nel corso del tempo. Tra le migliori, non possiamo non ricordare il “Blatta-Gate” del 2015. Durante un’intervista a Le Invasioni Barbariche, SuperSimo disse: Io divido le persone in due categorie: le persone per bene e le blatte. La blatta è uno scarafaggio che si nutre dello sporco degli altri per avere visibilità e popolarità. Ovviamente io preferisco parlare delle persone per bene.

La dichiarazione venne fuori parlando dell’Isola dei Famosi targata Mediaset (di cui Zia Mara era all’epoca opinionista fissa) e anche se la Ventura non precisò mai a chi si riferisse (dicendo solo che la frecciata non fosse rivolta all’allora conduttrice del reality, Alessia Marcuzzi), il gossip del web sospettò si trattasse di Mara Venier. Era davvero lei la “blatta” in questione?

A chiederlo alla diretta interessata arrivò Gianluigi Paragone che, su Radio 105, raccolse questa risposta al vetriolo da parte di Zia Mara: Beh poverina Simona, “porella”, io non credo parlasse di me, ma vi pare che cerco visibilità? Lavoro come una matta qui in Italia! Come ha detto la Ventura? Le blatte? Chi dice queste cose è cattivo, capisco Simona, che è rimasta male perché io qui ho tanto lavoro mentre lei è andata a Tirana. Quanta serenità!

Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Mara Venier e Simona Ventura si odiano, c’entra Maria de Filippi. Il retroscena choc che nessuno conosce proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.