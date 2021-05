Mara Venier Fa Uno Scivolone: La Gaffe Che Hanno Notato In Pochi è Incredibile!

Mara Venier ieri a Domenica In ha fatto una gaffe senza precedenti: non è da lei, cosa le è successo? L’episodio nel dettaglio.

Ieri è andata in onda un’altra puntata di Domenica In condotta da Mara Venier che come ogni settimana ha fatto commuovere, emozionare e divertire il pubblico italiano che da anni la segue e la supporta.

Il programma è un vero successo e la Zia è sempre pronta a condividere con i suoi “amori” momenti unici e ineguagliabili. Con lei gli ospiti si sentono a casa e si lasciano andare ai racconti e alle loro storie.

Ma anche il pesce pilota, così Aldo Cazzullo chiama Mara nel suo libro, può cadere nell’errore. La gaffe ha fatto il giro del web.

Mara Venier: una gaffe senza precedenti Mara Venier ha ospitato diverse persone nel corso della puntata e proprio con uno degli invitati ha fatto uno scivolone. Stiamo parlando di Pierpaolo Sileri, il sottosegretario di Stato.

A quanto pare la Zia Mara ha chiamato Sileri, per tutta la parte in cui l’ospite era in studio, Ministro invece di sottosegretario. Per ben tre volte è inciampata nell’errore e nessuno ha fatto nulla per fermarla, neanche il diretto interessato.

Sembra che neanche gli autori si siano accorti della gaffe della conduttrice, tranne chi non ha perso occasione di mettere il video sui social e prendere in giro in modo scherzoso la Zia Mara.

La presentatrice non ha ancora commentato l’errore, per il momento ha solo postato una foto insieme a Sandra Milo e Alvaro Soler anche loro ospiti in studio.

Anche ieri gli ascolti del programma sono stati tanti e il numero di share è sempre più alto. Mara Venier è una garanzia per la Rai tanto da essere stata scelta come co-conduttrice dello Zecchino D’Oro. L’edizione sarà in onda il 30 maggio e a fare compagnia alla presentatrice ci sarà Carlo Conti. La coppia sarà un successo.

