mara-venier-felice-(foto):-il-post-fa-impazzire-i-fans!-le-reazioni-dei-colleghi

Mara Venier felice, la foto con il nipotino Claudio fa impazzire i followers su instagram: “Nonna Mara”

E’ tempo di vacanze per Mara Venier che, archiviate le fatiche dell’edizione 2020/2021 di Domenica In, conclusasi due settimane fa, si gode a pieno la vita privata, in particolare l’affetto dei nipoti. E proprio con uno dei suoi nipoti, precisamente con il più piccolo, Claudio, figlio del suo secondogenito Paolo, Mara Venier ha fatto una foto che ha condiviso su instagram alcune ore fa, scrivendo nello stato: “Nonna Mara”. La foto è quella visibile in alto ma, essendo Claudio minorenne, abbiamo tagliato volutamente la parte nella quale compare lui: l’immagine è comunque visibile in formato intero sul profilo instagram di Mara Venier.

Mara Venier e la foto con il nipote Claudio su instagram: le reazioni dei colleghi del mondo dello spettacolo

Ovviamente la foto di Mara Venier con il nipotino ha ottenuto in poche ore tantissimi ‘mi piace’ e commenti sia da parte dei suoi fans nonché affezionati telespettatori di Domenica In che da colleghi del mondo dello spettacolo; Nino D’Angelo, per esempio, le ha scritto “Che belli che siete”, mentre l’imitatore Vincenzo De Lucia ha allegato tre cuori.

Domenica In, Mara Venier in onda da due settimane con ‘Il meglio di…’: gli ascolti della puntata di ieri

Intanto dal 4 luglio Mara Venier, in attesa della nuova edizione di Domenica In, è in onda con i momenti migliori dell’edizione appena conclusasi. L’appuntamento di ieri ha registrato 1milione 638mila telespettatori con uno share del 12%. Subito dopo è andata in onda, invece, la replica di Una voce per Padre Pio, sempre con lei alla conduzione, seguita da 1milione 192mila spettatori e l’8.56% di share.

