Mara Venier felice: “Nicola è tornato a casa”. La foto con il marito

Mara Venier felice su instagram per il marito Nicola Carraro: “E’ tornato a casa”. La foto che ha condiviso

Ha trascorso un periodo all’estero Nicola Carraro, marito di Mara Venier, come qualche foto pubblicata dalla conduttrice di Domenica In di recente ha dimostrato: alcuni giorni fa ha condiviso infatti un’immagine di Nicola in una bellissima spiaggia scrivendo “Torna da tua moglie”. E oggi Nicola Carraro ha finalmente fatto rientro in Italia, come si vede dalla foto in alto, che Mara Venier ha condiviso sul noto social qualche ora fa scrivendo: “L’amore mio è tornato a casa!”. Ha poi aggiunto scherzosamente: “E’ leggermente abbronzato”.

Mara Venier felice per il ritorno del marito Nicola: le reazioni dei colleghi del mondo dello spettacolo

Ovviamente la foto di Mara Venier con il marito Nicola Carraro ha ottenuto tantissimi ‘mi piace’ e commenti sia fai suoi followers nonché telespettatori di Domenica In che da altri personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi, Rita Dalla Chiesa ha scritto “Nicola, basta tuffi!”, mentre Elisabetta Gregoraci ha allegato una serie di cuori; Alberto Matano ha commentato con un “Bentornato”, mentre Sabrina Ferilli (con la quale domenica scorsa Mara ha combinato un pasticcio proprio su instagram) ha scritto “Cosa vedono i miei occhi”.

Domenica In, anticipazioni puntata di domani: Mara Venier farà un omaggio a Milva dopo la sua morte?

Domani Mara Venier sarà di nuovo in onda con Domenica In: gli ospiti sono stati svelati ieri, ma è possibile che in scaletta venga inserito anche un omaggio a Milva, morta alcune ore fa.

