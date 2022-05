mara-venier-fuori-di-se,-pianto-in-diretta-e-lo-sfogo-choc:-“ecco-chi-mi-vuole-fare-fuori,-vi-svelo-il-futuro-di-domenica-in”

Maria Venier, durante la puntata del 21 maggio di Tv Talk, si è lasciata andare e ha raccontato svariati aneddoti sul suo lavoro di conduttrice e, in particolare, sulle passate stagioni di Domenica In. Ha parlato liberamente delle sue fragilità e delle sue difficoltà lavorative. Quel che ha stupito è che ha tirato in ballo anche Domenica Live e Barbara D’urso. Scopriamo ciò che ha dichiarato.

Mara Venier è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. La sua spontaneità la contraddistingue da sempre, insieme alla sua empatia e al suo spirito sempre molto umano ed allegro. È al timone di Domenica In da ormai tantissimi anni. Ha iniziato nel 1993, fino al 1997. Successivamente dal 200 al 2003, poi 2004-2006, 2013-2014 fino a riprendere definitivamente la conduzione dal 2018 ad oggi.

Stando agli ascolti attuali, nessuno dubiterebbe mai del fatto che i dirigenti Rai possano rimpiazzarla. È infatti ormai soprannominata con l’epiteto di “la signora della domenica”. Duramte Tv talk, la “zia Mara” ha raccontato che 4 anni fa, nel 2018, è stata appunto richiamata alla guida di Domenica In per cercare di competere con Domenica Live, fino ad allora regina indiscussa di ascolti, con Barbara D’Urso alla guida.

Con il tempo, con la professionalità e dedizione unite ad un pizzico di spontaneità e molto cuore, la Venier è riuscita nell’impresa. Infatti, il programma domenicale di canale 5 ha in realtà chiuso i battenti, proprio per un netto crollo di ascolti. Ma la conduttrice non si è limitata a parlare di questo. Ci ha infatti svelato altri retroscena del suo lavoro. Le è stato chiesto come è riuscita a trasformare Domenica in, che è un talk show popolare lontano dai temi politici, dopo l’arrivo di tematiche così forti come pandemia e guerra in Ucraina.

Già a partire dal primo lockdown, infatti, Mara Venier ha deciso di dedicare, all’inizio del programma, uno spazio dedicato all’informazione circa il covid 19. E ha fatto poi lo stesso con la questione russo-ucraina. La conduttrice ha confessato di aver avuto anche paura di poter contrarre il coronavirus e di aver rinunciato a condurre alcune puntate quando sentiva di mettersi a rischio. Ha sottolineato infatti di avere ormai una certa età e di dover essere molto più scrupolosa.

Tra l’altro suo marito soffre di un problema polmonare, il che ha aggravato le sue preoccupazioni. Spesso, presa dallo sconforto, si abbandonava alle lacrime. Ma poi ha sempre preso in mano la situazione, compiendo il proprio dovere.Durante l’intervista ha infatti confessato “All’inizio è stata dura e difficile, ma volevo andare avanti, era giusto, Perché per la prima volta forse ho restituito qualcosa al pubblico che mi ha dato tanto affetto, mi ha dato amore, mai mi sono sentita sola. Ho pensato che dovevo vincere le mie paure e andare avanti per restituire qualcosa al pubblico.

Anche quando non ero in onda con dei programmi, anche quando qualcuno mi ha fatta fuori. Avevo solo il pubblico con me. Ha anche confessato la Venier. Ti confesso che durante i neri pubblicitari non facevo che piangere". A questo, ha aggiunto che negli ultimi due anni la sua carriera ha avuto una sostanziale svolta. Trattare temi così importanti le ha fatto guadagnare molta più credibilità. Mara, infatti, ha sempre invitato professionisti ed esperti del settore. Insomma, non è più vista solo come la conduttrice che "mandava tutto in caciara".

