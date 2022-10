Mara Venier ha fatto fuori sua figlia, Elisabetta Ferracini. Ecco quale programma le ha rubato. Tutta la verità

Sono molti anni che non vediamo sullo schermo Elisabetta Ferracini, la figlia di Mara Venier. La zia d’Italia oggi è diventata una delle conduttrici più stimate in assoluto e la sua Domenica In riesce sempre a soddisfare i numeri voluti dalla Rai per il giorno di festa. Più e più volte la donna ha affermato di voler rinunciare alla televisione per dedicarsi interamente alla famiglia, ma non è mai riuscita nel suo intento e ancora oggi è stabile al suo ambitissimo posto. Nella sua vita ci sono state diverse relazioni importanti: ricordiamo quella con Jerry Calà e quella attuale con il produttore Nicola Carraro.

Ma nel passato c’è stato un uomo nella sua vita, Francesco Ferracini, con cui ha messo al mondo sua figlia Elisabetta. La donna è diventata famosa negli anni ’90, cercando di seguire la carriera di mamma Mara. Ma successivamente si è tirata indietro, per dedicarsi alla famiglia proprio come la Venier dice da tempo di voler fare. La primogenita della presentatrice ha debuttato come attrice nel 1991 nella serie televisiva di Italia 1 Chiara e gli altri, mentre nel 1992 ha recitato nella fiction italiana Chiamò. L’esordio come conduttrice è arrivato invece tre anni dopo, nel 1994.

All’epoca Elisabetta Ferracini ha condotto al fianco di Pippo Baudo il programma del sabato sera di Rai 1 Tutti a casa e Sanremo giovani. E’ diventata nello stesso tempo volto della televisione per i ragazzi in casa Rai, affiancando Mauro Serio alla conduzione di Solletico, varietà in onda ogni pomeriggio sul primo canale di cui è stata protagonista per tre stagioni consecutive, dal 1994 al 1997. Nello stesso periodo è stata testimonial dei prodotti di Sailor Moon creati da Giochi preziosi e ha condotto, nel 1995, lo Zecchino d’oro al fianco di Cino Tortorella. Ma le avventure televisive non sono finite qui.

Elisabetta Ferracini ha seguito a lungo le orme di Mara Venier. Nell’estate del 1998 ha presentato lo show musicale Tournéè, mentre l’anno successivo è diventata co-conduttrice di Domenica In. Lo stesso programma di cui oggi sua madre è la regina indiscussa. Oltre al mondo dei più giovani, è entrata anche in quello del calcio con la conduzione dal 2000 al 2002 di Il nostro mondo e Terzo tempo – Champions League su Stream Tv. Non solo, dall’ottobre del 2004 ha condotto i collegamenti esterni del programma sportivo della domenica di Rai 2 Quelli che il calcio.

Finalmente per Elisabetta Ferracini è arrivato il momento di abbandonare la co-conduzione e di diventare conduttrice unica. Successe nel 2012, quando ha condotto Vado a casa di Elisabetta, in onda su Play.me. Una carriera promettente per la figlia di Mara Venier. Peccato che quello sia stato il suo ultimo vero e proprio lavoro per il mondo del piccolo schermo. La donna infatti ha deciso di ritirarsi a vita privata. Oggi è la compagna di Pierfrancesco Forleo, a capo della Direzione Diritti Sportivi. Nel 2021 è tornata per sul grande schermo, infatti è al cinema con il film Diversamente.

