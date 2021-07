mara-venier:-“ho-visto-le-foto-col-tuo-fidanzato”,-giulia-stabile-spiazzata

Nel corso dell’evento Una voce per Padre Pio, trasmesso da Rai Uno, la ‘Zia’ ha colto di sorpresa l’ex allieva di Amici

Ad Una voce per Padre Pio, evento benefico trasmesso il 4 luglio dalla rete ammiraglia Rai per raccogliere fondi da destinare alla Onlus omonima al nome del programma, si è esibita la ballerina Giulia Stabile, fresca di vittoria ad Amici di Maria De Filippi, dove in finale ha trionfato battendo la concorrenza del fidanzato Sangiovanni.

Per l’iniziativa benefica ha danzato sulle emozionanti note di I’m Kissing You, di Des’ree, colonna sonora struggente di Romeo + Giulietta di William Shakespeare, film capolavoro del regista visionario Baz Luhrmann, con protagonista un giovanissimo Leonardo DiCaprio. Dopo aver illuminato il palco con un ballo da applausi, Giulia si è fermata a fare un paio di chiacchiere con la ‘Zia’ e…

E la Venier ha colto di sorpresa la giovane, domandandole del suo fidanzato Sangiovanni. In particolare ha menzionato la recente copertina che il prestigioso magazine Vanity Fair ha dedicato proprio alla Stabile e a ‘Sangio’. Evidentemente la danzatrice non si aspettava una simile domanda tanto che ha mostrato un po’ di impaccio, venendo spiazzata e restando senza parole.

“Ho visto le meravigliose foto tue con il tuo moroso, la copertina di Vanity Fair…”, ha detto a bruciamelo Mara a Giulia che ha allargato il sorriso, restando a corto di risposte. A questo punto la ‘Zia’ ha virato, cambiando tema e ricordando che la giovane ballerina è salita sul gradino più alto del podio del talent show Amici. “Ti è cambiata la vita con quel trionfo”, ha affermato Mara. Stavolta Giulia ha trovato voce e fiato per rispondere: “Sì, era quello che volevo”.

Giulia Stabile e Sangiovanni immortalati da Vanity Fair

Tornando alla copertina di Vanity Fair, al magazine la giovane coppia sbocciata nel programma di Maria De Filippi ha raccontato diversi aspetti del suo percorso, sia professionale, sia umano, sia sentimentale. Tra i temi affrontati la libertà, le paure della loro età, le prime volte, il rapporto con il successo, il concetto di futuro e tante altre sfumature del loro cammino artistico e privato.

Nel corso dell’intervista ‘Sangio’ e Giulia hanno anche raccontato i particolari relativi alla nascita del loro amore.