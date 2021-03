Mara Venier, il duro sfogo “Mi hanno cacciata, Io li detesto”. La verità sull’addio a Domenica In

Mara Venier non lascerà Domenica In. Dopo un anno passato a cercare di capire chi poteva essere la sua erede, dopo aver visto tutte le presentatrici Rai candidarsi per l’ambitissimo ruolo, zia Mara ha cambiato idea. In un primo momento la decisione era avvenuta a causa della famiglia. La famosissima voleva infatti ritirarsi dal piccolo schermo per dedicarsi a suo marito e godersi la sua età. Voci di corridoio dicevano anche che nella Venier albergavano altri progetti, come quello di prender parte a una fiction nel ruolo di protagonista. I fans della trasmissione domenicale si stavano abituando all’idea di salutarla.

Oggi possono festeggiare, perché Mara Venier ha cambiato idea e non ha nessuna intenzione di lascia il timone di Domenica In a qualcun altro. A rivelarlo la stessa presentatrice che ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero. “Quando l’ho detto ero convinta.. Poi però ci rifletto e penso che potrei dire di no a tutto, anche a Sanremo, ma non a Domenica In. Sono già la zia Mara: se non mi cacciano, diventerò nonna Mara”. Non solo, l’edizione di quest’anno è andata talmente bene che la Rai ha deciso di rimandarne il termine. Invece che a maggio, la Venier potrà andare in vacanza a giugno.

Questa notizia non ha reso Mara Venier felicissima. Dopo un anno di intenso lavoro a Domenica In ripagati da altissimi ascolti, già stava programmando la sua estate dall’altro capo del mondo. “Io speravo che finisse a maggio, vorrei andare a Santo Domingo dove ho casa. Più che un premio è una scelta di palinsesto”. Dunque è stato un prolungamento dovuto alla mancanza di trasmissioni con cui rimpiazzarla. Nonostante questo, dopo la stagione passata, più di un premio è giunto per la presentatrice, che però li ha rifiutati tutti. Ecco come ha spiegato a Il Messaggero:

“Stefano Coletta mi ha offerto la conduzione di alcune prime serate ma ho rifiutato. Preferisco fare bene una sola cosa alla volta. Ne parleremo più avanti..” Insomma, altro che ritiro a vita privata, Mara Venier non ha alcuna intenzione di lasciare il suo posto in televisione. Il tempo di ricaricarsi e potremmo anche vederla condurre prime serate in casa Rai. “Ho sbagliato in passato, poi ho imparato a tirare fuori il carattere e a non farmi mettere i piedi in testa da nessuno. A 70 anni in questo ambiente non ci arrivi se non hai le palle. Mi hanno cacciata, richiamata, rivoluta, e sono ancora qua”.

Intanto Mara Venier ha avuto l’occasione di un incontro diretto con Papa Francesco nella seconda puntata di Vizi e Virtù, dove il pontefice parla dei peccati capitali. “Sono abituata a parlare in tv a milioni di persone ma davanti a lui ero emozionata come mai in vita mia. Gli ho detto: mi chiamo Mara Venier, vengo da Venezia. Mi sono presentata, perché avevo l’impressione che non sapesse chi fossi”. Dunque, dato che il tema della puntata sarà l’invidia, quando le chiedono quali sono i vizi che odia di più negli altri, la Venier risponde: “Detesto gli sleali e i traditori, i leccac*** e gli yes man. La gente che non ha il coraggio di dirmi le cose in faccia. Magari mi impunto su una cosa, ma se sbaglio, chiedo scusa”. Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.

L’articolo Mara Venier, il duro sfogo “Mi hanno cacciata, Io li detesto”. La verità sull’addio a Domenica In proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.