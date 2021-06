mara-venier,-incubo-paralisi:-parla-il-marito-nicola-carraro

L’ex produttore cinematografico ha rotto il silenzio sulle condizioni di salute della padrona di casa di Domenica In: come sta?

Un semplice intervento ai denti si è trasformato in un calvario per Mara Venier. La padrona di casa di Domenica In è tornata in ospedale nei giorni scorsi per risolvere il problema causato da una operazione ai denti andato male. Questo le ha provocato una paralisi al viso che ha reso necessaria una seconda operazione. La conduttrice ha condiviso con il pubblico, senza filtri, in cosa è incappata promettendo anche azioni legali nei confronti del dentista via social.

Aveva già spiegato la situazione a Domenica In, prendendo parola a inizio puntata e ritagliandosi uno spazio per avvertire i telespettatori rispetto a problemi eventuali che potevano verificarsi nel corso dell’appuntamento della scorsa settimana. Il settimanale Gente ha intercettato il marito Nicola Carraro per saperne di più.

L’ex produttore cinematografico ha fornito qualche dettaglio circa le condizioni di salute di Mara Venier, raccontando che la moglie ha avuto modo di distrarsi per qualche ora poiché da poco ha festeggiato il compleanno del nipotino tanto amato Claudietto. Poi ha aggiunto:

“Per fortuna il suo non è un problema invalidante. Solo molto, molto sgradevole”

Il marito della conduttrice di Domenica In ha svelato che ci vorrà almeno un mese per capire se la conduttrice recupererà la sensibilità al volto, affermando di credere che si tratti di un nervo compromesso che ha bisogno di tempo per guarire. Se, invece, il nervo fosse stato lesionato sarebbe molto più complicato.

Domenica In finisce: confermate le ultime due puntate con Mara Venier nonostante le difficoltà

Domenica In non va in onda il 13 giugno. Mara Venier cederà il posto agli Europei di Calcio e alla disputa tra Inghilterra-Croazia con inizio alle ore 14, subito dopo l’edizione delle 13.30 del Tg1. Nonostante le difficoltà alla bocca e alla paralisi al viso, Mara Venier porterà al termine la sua avventura a Domenica In.

Il contenitore del dì festivo del primo canale della Tv di Stato, che anche quest’anno ha trionfato in termini di pubblico e share, tornerà in onda regolarmente il 20 giugno prossimo e chiuderà i battenti il 27 giugno con la puntata finale di stagione. A confermarlo è stato Nicola Carraro. Il marito, nell’intervista rilasciata alla rivista Gente, ha svelato: