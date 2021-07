Mara Venier, Jerry Calà su di lei senza mezzi termini “Anche lei … “

Jerry Calà e Mara Venier insieme all’Arena di Verona il prossimo 20 luglio. A rivelarlo è stato il celebre attore nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv nel corso della quale ha anche parlato della sua carriera. Calà e la bellissima Mara sono convolati a nozze nel 1984 ma dopo 3 anni la loro storia è finita. Nonostante ciò i due hanno mantenuto negli anni uno splendido legame di amicizia e hanno continuato a volersi molto bene.

Mara Venier e Jerry Calà insieme all’Arena di Verona

La storia d’amore tra Jerry Calà e Mara Venier non è andata per come entrambi speravano ma nonostante questo i due hanno continuato negli anni a mantenere uno splendido rapporto e a volersi tanto bene. La dimostrazione di quanto detto sta nella frequente partecipazione dell’attore a Domenica In, celebre programma condotto proprio dalla Venier. E poi ancora nella partecipazione della presentatrice allo spettacolo che vedrà Calà protagonista il 20 luglio all’Arena di Verona. E a proposito della partecipazione dell’ex moglie ecco che l’attore nel corso dell’intervista ha precisato “Ci sarà anche lei e canteremo insieme Gente di mare. Le devo tantissimo. Mi ha tenuto coi piedi per terra”.

La rivelazione dell’attore

Lo show all’Arena di Verona sarà davvero molto bello e regalerà ai fan dell’attore momenti di divertimento e relax. Nel corso dello show verranno ripercorsi i momenti più importanti della sua carriera tra televisione, cinema e musica. E proprio a proposito di musica ecco che l’attore ha rivelato la presenza dell’ex moglie Mara Venier insieme alla quale canterà un famoso brano ovvero Gente di Mare. L’attore ha anche rivelato che allo show saranno presenti i componenti dei Gatti di Vicolo Miracoli, famoso gruppo comico. Nel corso dell’intervista rilasciata a Nuovo Tv il celebre attore ha inoltre parlato della sua possibile partecipazione a reality show. A tal proposito ecco che senza alcun problema ha affermato “Non fanno per me. Rispetto chi ci va. Accetterei qualora mi proponessero uno show”.

Le belle parole per la moglie

Nel corso dell’intervista rilasciata a Nuovo Tv non sono poi mancate le belle parole da parte di Jerry Calà per la moglie, l’imprenditrice Bettina Castioni. A proposito della donna della sua vita con la quale si è sposato nel 2002 e dalla cui unione è nato un figlio di nome Johnny, l’attore ha affermato che è una donna indipendente che, ha poi precisto “ha sempre rispettato il mio lavoro”.