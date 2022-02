mara-venier,-lamberto-sposini-compie-70-anni-e-lei-fa-un-gesto-che-lascia-tutti-senza-parole

Mara Venier la conosciamo tutti per essere una conduttrice o meglio la conduttrice più amata di sempre, da intere generazioni. E’ tanto amata dai più grandi, ma anche dai giovani per questo suo modo di fare così scherzoso, allegro e cordiale. Tutti la chiamano Zia Mara e questo lo abbiamo ben notato sul palco dell’Ariston in occasione dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Mara Venier, la conduttrice più amata di sempre

Ad ogni modo, Mara è anche molto amata e stimata dai colleghi e dai suoi più grandi amici. Ad esempio, Mara è molto amica di Lamberto Sposini, il noto conduttore che purtroppo diversi anni fa è stato colpito da un ictus. Ad ogni modo, nonostante da molti anni ormai Lamberto è lontano dal mondo della tv e dello spettacolo, i suoi amici continuano a ricordarlo sempre con grande affetto.

Lamberto Sposini compie 70 anni, gli auguri speciali della conduttrice

Mara Venier ad esempio in diverse occasioni ha speso delle bellissime parole per il suo amico e collega. Ad ogni modo, Lamberto compie ben 70 anni e proprio in questa occasione Mara ha voluto dedicargli un pensiero davvero molto importante e significativo. Sui social, Mara ha voluto fare i suoi auguri al collega ma soprattutto amico, con cui ha avuto modo di poter condividere tanto, sia da un punto di vista privato che lavorativo. “Buon compleanno Lamberto mio, sono 70…….sono in treno e arrivo da te”. Mara ha voluto far sapere a tutti quanti di essere in viaggio per andare proprio dal suo amico e festeggiare insieme a lui questo compleanno speciale.

La foto di Mara e Lamberto diventa virale, anche Giletti corre dal suo amico

A corredo di queste parole, Mara ha anche postato una foto che la ritrae proprio in compagnia del conduttore. In molti sembra siano intervenuti per fare i loro personali auguri a Lamberto. Anche i fan non hanno perso occasione nel fare i loro personali auguri al conduttore. “Auguri Lamberto, una grandissima persona”, ha scritto ad esempio un utente su Instagram. Anche nei giorni scorsi Massimo Giletti pare avesse voluto fare i suoi personali auguri a Lamberto, dicendo di essere pronto ad andare a casa sua e festeggiare insieme questo compleanno speciale. Insomma, tanto affetto per Lamberto che di certo non è stato dimenticato da nessuno.