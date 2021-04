mara-venier-libro,-il-doloroso-ricordo-della-madre:-“era-un-rifugio-sicuro”

‘Mamma, ti ricordi di Me?’ è il libro della regina della domenica pomeriggio della tv italiana in uscita il 6 maggio 2021 in tutte le librerie

Ha deciso di aprirsi su uno dei capitoli più combattuti della sua vita Mara Venier e l’ha fatto in un libro dal titolo ‘Mamma, ti ricordi di Me?’ In tutte le librerie sarà disponibile da giovedì 6 maggio 2021. Non è la prima volta che ne scrive uno: nel 1995 ha pubblicato A Tu per Tu, nel 2017 Amori della Zia dove si racconta e narra non solo la sua carriera, ma anche la sua vita privata. Nel suo ultimo lavoro, ha deciso di far conoscere a chi la ama e la segue da sempre l’immenso dolore provato per la scomparsa della madre Elsa, malata di Alzheimer. La regina della domenica pomeriggio, che continua a scalare le vette del successo con gli ottimi ascolti di Domenica In, è stata intervistata dal settimanale Oggi dove ha dichiarato che pensare a sua madre la devastava, scriverne è stato a lungo impossibile, ma catartico.

Un giorno la signora Elsa le disse: “Buongiorno signora, come si chiama?” e in quell’occasione zia Mara si sentì travolta dal dolore. Ha avuto così inizio il precipizio di una malattia infida, come l’Alzheimer, che le ha portato via la sua mamma. Di Elsa ha raccontato che è stata una donna piena d’amore, con grande energia e passione, “lei era il mio rifugio sicuro”. Avevano un rapporto simbiotico e amava essere sua figlia. La malattia ha unito ancor di più la sua famiglia, aiutandoli a superare vecchie ruggini e, adesso, sentono il bisogno profondo di restituirle l’amore che la donna ha regalato loro.

Mara Venier presenta il suo libro ‘Mamma, ti ricordi di Me?’: “Ho ritrovato la me stessa bambina”

La conduttrice del primo canale della Tv di Stato ha precisato che non è un libro triste e non è dedicato interamente alla malattia e alla sua adorata mamma. Per scriverlo ha ritrovato “la me stessa bambina”, i suoi figli da piccoli e le persone importanti della sua vita. Chi lo leggerà capirà perché la vediamo così in televisione. Fino al 2020 non è riuscita a guardare le sue foto, il libro è stato un percorso difficile iniziato nel 2016. A convincerla è stato Nicola Carraro, il marito. Secondo lui era un bene scriverlo.

Ad aiutarla a riprendersi anche Iaio, il bimbo del figlio Paolo. Lo prese in braccio e sentì una scintilla dentro al suo cuore: le invase la gioia e sentì tornare a galla la voglia di vivere.