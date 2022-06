mara-venier-lite-pazzesca-con-antonella-clerici:-ha-tremato-la-rai.-la-venier-pubblica-un-post-di-fuoco

Nemiche giurate ieri, amiche speciali oggi: tra Mara Venier e una sua famosissima collega di Casa Rai è tornato il sereno. Leggere per credere. Sarà che andando avanti con gli anni certe spigolosità si smussano, le antiche ruggini si ammorbidiscono, le ferite si rimarginano: insomma, si diventa tutti un po’ più buoni, o almeno clementi. Vale anche per Mara Venier, la “zia” della televisione italiana, che in un post pubblicato nelle scorse ore su Instagram ha voluto rendere l’onore delle armi a un’ex acerrima nemica con la quale in passato c’erano state parecchie liti, mai smentite ma anzi confermate da entrambe in diverse interviste.

Le parole di riconoscenza di Mara Venier

“Grazie Antonella …..grazie per tutto…è bello ritrovarsi e raccontarci la “vita”…. mi sono divertita il tuo programma è fortissimo ” scrive Mara Venier in uno zuccherosissimo post, con una foto di lei e Antonella Clerici che si abbracciano felici e soddisfatte e l’immancabile coda di tag e hashtag: “@antoclerici @sempremezzogiornorai #amichespeciali“.

Per chi se lo fosse perso, Mara Venier è stata accolta ieri da Antonella Clerici nello studio di È sempre mezzogiorno, in quella che la sua ultima settimana di messa in onda per questa stagione televisiva. Antonellina ha accolto la conduttrice veneziana, giunta a Milano appositamente per fare un regalo alla stimata collega (ma ex nemica), con allegria ed entusiasmo ampiamente ricambiati dalla conduttrice di Domenica In, con sorrisi, baci e abbracci a profusione.

Mara e Antonella “Fanno pace”

La padrona di casa ha dunque presentato lo studio all’ospite speciale, che riferendosi al programma ha detto: “Io l’ho visto nascere…”. Dopo di che la Clerici ha fatto indossare alla Venier un grembiule personalizzato, preparato per lei, con tanto di scritta “Zia Mara” e l’ha piazzata dietro i fornelli, affidandole il compito di aiutare la chef Antonella Ricci nella preparazione del suo piatto. Poi, una volta terminata la ricetta, Mara Venier si è accomodata sullo sgabello, ma poco dopo è tornata a cucinare con Giampiero Fava, con il quale non sono mancate battute e scambi ironici.

Mara Venier è rimasta in studio fino al termine della puntata, accompagnando la collega nel tavolo finale dove ha salutato i telespettatori mangiandosi, da ottima buongustaia qual è, una gustosa fetta di salame con l’immancabile pane. “Sei l’ospite ideale” ha chiosato la timoniera di È sempre mezzogiorno. “Chi mangia l’insalatina non si gode la vita” è la massima di cui le due conduttrici si sono fatte portavoce in questa occasione. Sul grasso del prosciutto, poi, Zia Mara è ancor più categorica: “Vuol dire che non ama il s***o”.

Sono lontani dunque i tempi delle litigate “che facevano tremare i muri” giusto per usare i termini utilizzati proprio dalla Clerici in merito agli scontri feroci con la Venier durante gli anni di co-conduzione di Domenica In.

Mara Venier e Antonella Clerici, la lite che fece tremare la Rai: il retroscena

Mara Venier e Antonella Clerici sono state protagoniste di una litigata che ha fatto tremare i vertici della Rai. Il retroscena è stato raccontato da una delle dirette interessate: ecco che cosa è successo. Le conduttrici sono due volti di punta ed imprescindibili in casa di “mamma Rai”. In oltre venticinque anni si sono sapute distinguere in campi diversi, riuscendo ad attirare intorno a loro non solo una grande attenzione mediatica, ma anche il ben volere del pubblico che le ha sempre seguite e sostenuto. Le due però sono state protagoniste di uno scontro: vediamo il perché di questa lite.

È inutile sottolineare come Mara Venier e Antonella Clerici siano due punti fermi per i dirigenti di viale Mazzini. È impossibile pensare un palinsesto Rai senza le due conduttrici, anche se in passato ci sono stati dei momenti in cui sono state lontane dalla tv per motivi personali o per scelte professionali. Ma negli ultimi anni sono assolutamente delle vere protagoniste. Hanno saputo rendere importanti diversi programmi dove sono state al timone, ma quello che non tutti sanno è che Mara e Antonella sono state protagoniste di una litigata durante Domenica In. Il momento è stato raccontato dalla conduttrice di È sempre mezzogiorno, dove ha parlato di quel momento e che cosa ha scatenato la discussione.

Mara Venier e Antonella Clerici, lite a Domenica In: ecco che cosa è successo

Domenica In è uno dei più grandi successi in casa Rai e proprio quest’anno ha festeggiato i suoi trent’anni con un appuntamento speciale, dove i dirigenti di viale Mazzini hanno fatto cambiare giorno alla Venier e metterla in prima serata per uno show straordinario. Ma qualche anno fa, proprio durante il talk show che andava in onda la domenica pomeriggio, c’è stato un momento che ha destabilizzato i dirigenti Rai. In passato, infatti, Clerici e Venier sono state al centro di una litigata. A raccontarlo è stata Antonella a Maurizio Costanzo, quando l’ha voluto nel programma L’Intervista nel 2018. In quell’occasione la conduttrice, ritrovatasi davanti la foto della collega, ha spiegato l’accaduto. “Con Mara Venier ho fatto delle litigate storiche”, ha ammesso senza filtri.

Ha raccontato che proprio durante il talk show c’è stata “una litigata che ha fatto tremare i muri”, come lei stessa ha ammesso. Questo, secondo Antonella, è successo perché lei veniva dal grande successo de La Prova del Cuoco, mentre Mara era tornata nel talk show dopo diversi anni di assenza. E quella era stata la conseguenza di mettere “due prime donne” insieme. Un retroscena che in pochi sapevano, anche se non sono stati svelati altri dettagli in merito all’accaduto. Per fortuna adesso i rapporti tra le due sono ottimi, visto che Antonella è tornata proprio di recente a Domenica In. Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.

